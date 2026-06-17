CHP'de olağanüstü kurultay için imzalar Genel Merkez'e teslim edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde iç savaş sürüyor.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de çift başlılık ortaya çıktı.

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultay, iptal edildi.

Kurultayda delegelere para karşılığında oy kullandırıldığı tespit edildi.

Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve döndü.

İMZALAR TESLİM EDİLDİ

Özgür Özel ve ekibi, kurultayın 45 gün içinde toplanması amacıyla yaklaşık bin delegenin imzasını CHP Genel Merkezi’ne teslim etti.

MURAT EMİR GETİRDİ

Murat Emir, il başkanlarıyla beraber kurultay imzalarını dosyalar halinde getirdi.

CHP'li delegelerin olağanüstü kurultay için verdiği imzalar, 74 il başkanı tarafından CHP Genel Merkezi'ne dosyalar halinde getirildi.

Kurultay için toplanan 800'ü aşkın imza, CHP Genel Merkezi'ne teslim edildi.

KARAR KESİNLEŞMEDEN KURULTAY YOK

Ancak mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna gelen Kemal Kılıçdaroğlu ekibi, mahkeme kararı kesinleşmeden kurultay yapılamayacağı ve bu nedenle olağanüstü kurultayın da toplanamayacağını öne sürüyor.

HUKUKİ TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Özel ekibinin imzaları kabul edilemezse yeni bir hukuki tartışma da başlayacak.

CHP’de Genel Merkez olağan kurultay sürecini başlattı ve il ve ilçe kongreleri ile birlikte süreci 6-7 aylık bir zaman dilimine yayıyor.

Kurultay için mahkeme kararının kesinleşmesi şartını da öne sürüyor.

İKİ ATAMA GELİYOR

Bir diğer tartışma konusu da ‘hangi delegeden’ imza toplanabileceği yönünde oldu.

CHP Genel Merkezi, Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın görevini de düşürdü.

Bu göreve İzmir ve Kars Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve İnan Akgün Alp’in atanması bekleniyor.

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