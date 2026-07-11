Kemal Sunal’ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi köprü ateşe verildi

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sarıkemer bölgesinde bulunan ve geçmişten günümüze ulaşan tarihi Taşköprü, çevresel sorunlar ve insan kaynaklı müdahaleler nedeniyle tehlike altında. Büyük Menderes Nehri üzerinde yer alan, bir dönem deve kervanlarının geçtiği ve 1988 yılında Kemal Sunal’ın başrol oynadığı “İnatçı” filminin bazı sahnelerine ev sahipliği yapan tarihi köprü, yıllardır biriken atıklarla mücadele ediyor.

Nehir yatağından sürüklenen ağaç kütükleri, kargı kamışları ve çeşitli atıkların köprünün kemerlerini tıkaması nedeniyle su akışı olumsuz etkilenirken, bölgede yaşayan vatandaşlar çözüm bulmak amacıyla biriken malzemeleri yakarak temizlemeye çalıştı.

TARİHİ KÖPRÜDE TEMİZLİK ÇABASI, YAPIYA ZARAR VERDİ

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, tarihi Taşköprü’de yaşanan sorunun uzun süredir devam ettiğini belirterek, vatandaşların kendi imkanlarıyla yaptığı müdahalenin yeni zararlar oluşturduğunu söyledi.

Nehirden taşınan atıkların köprü kemerlerinde birikerek hem çevre kirliliğine yol açtığını hem de vatandaşların geçişini zorlaştırdığını ifade eden Sürücü, gerekli kalıcı çalışmaların yapılmaması nedeniyle bölgede sorunların tekrarlandığını dile getirdi.

Sürücü, biriken kütük ve bitki örtüsünün yakılması sonucu tarihi taşların üzerinde is tabakası oluştuğunu belirterek, tescilli kültür varlığının zarar gördüğünü vurguladı.

“ATEŞ SADECE KÖPRÜYE DEĞİL, DOĞAL YAŞAMA DA ZARAR VERİYOR”

Bahattin Sürücü, Taşköprü çevresinde yakılan ateşin yalnızca tarihi yapıyı değil, bölgedeki canlıları da olumsuz etkilediğini söyledi.

Kargı kamışları arasında yaşayan kuşlar, su kaplumbağaları, su yılanları ve birçok canlının bu durumdan zarar gördüğünü ifade eden Sürücü, Büyük Menderes Nehri ekosisteminin hassas bir dengeye sahip olduğunu belirtti.

Sürücü, köprü kemerlerinin yeniden tıkanmaya başladığını belirterek, atıkların zamanla yoğunlaşması halinde su hareketlerinin daha da azalacağını ve bunun balık geçişlerini engelleyerek sucul yaşamı tehdit edeceğini kaydetti.

BÜYÜK MENDERES’İN TAŞIDIĞI ATIKLAR SORUNU BÜYÜTÜYOR

Büyük Menderes Nehri’nin üst havzalarından taşınan atıkların yıllardır Taşköprü çevresinde biriktiğini aktaran Sürücü, geçmişte yaşanan taşkınlarda bazı çöplerin denize kadar ulaştığını ancak ağır kütükler ve bitki kalıntılarının köprü üzerinde kaldığını söyledi.

Bu birikintilerin hem tarihi yapının dayanıklılığı açısından risk oluşturduğunu hem de nehir ekosistemini olumsuz etkilediğini ifade eden Sürücü, sorunun kaynağında çözülmesi gerektiğini belirtti.

“ÇÖZÜM ATEŞ YAKMAK DEĞİL, KALICI SİSTEM KURMAK”

Sorunun çözümü için nehir üzerine yüzer bariyer sistemleri kurulması gerektiğini belirten EKODOSD Başkanı Sürücü, atıkların köprüye ulaşmadan önce kontrollü şekilde toplanmasının en etkili yöntem olduğunu söyledi.

Bu tür sistemlerin kurulmasının sorunu büyük ölçüde çözeceğini belirten Sürücü, gerekli ekipmanların devreye alınmasıyla hem tarihi köprünün hem de nehir ekosisteminin korunabileceğini ifade etti.

Sürücü, çözümü olmayan bir sorunla karşı karşıya olunmadığını ancak uzun süredir gerekli adımların atılmaması nedeniyle vatandaşların kendi yöntemleriyle müdahale etmeye çalıştığını dile getirdi.

“TAŞKÖPRÜ ORTAK KÜLTÜREL MİRASIMIZDIR”

Tarihi Taşköprü’nün Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenen önemli bir kültür varlığı olduğunu hatırlatan Sürücü, yapının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Köprü üzerinde kesinlikle ateş yakılmaması gerektiğini vurgulayan Sürücü, vatandaşları bu noktaya getiren çevresel sorunların da ilgili kurumlar tarafından kalıcı şekilde çözülmesi çağrısında bulundu.

Sürücü, Taşköprü’nün tarihi kimliğinin korunması, Büyük Menderes Nehri’nin doğal dengesinin devam ettirilmesi ve vatandaşların köprüyü güvenli şekilde kullanabilmesi için gerekli çalışmaların vakit kaybetmeden yapılması gerektiğini ifade etti.