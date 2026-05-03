Kenan Karaman'ın attığı golle Schalke 04, Bundesliga'ya çıktı

Bundesliga 2'nin 32. haftasında Schalke 04 ile Fortuna Düsseldorf karşı karşıya geldi.

Veltins Arena'da oynanan müsabakada kazanan, ev sahibi takım Schalke 04 oldu.

Mavi-beyazlılar, Kenan Karaman'ın 15. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala Bundesliga'ya yükselen ilk ekip oldu.

Milli futbolcu, bu sezon 14. golünü kaydetti.

Kenan Karaman'ın ümidi milli takıma çağırılmak

ÜÇ SEZON SONRA BUNDESLIGA'DALAR

Edin Dzeko ve Loris Karius gibi isimlerin de formasını giydiği Schalke 04, üç sezon aranın ardından Bundesliga'ya döndü.