Kenya’da yurtta yangın: 16 ölü

Kenya’nın orta kesimindeki Nakuru kentinde bulunan Utumishi Kız Akademisi’nde meydana gelen yurt yangını, ülkeyi yasa boğdu. Gece saatlerinde başlayan ve kısa sürede büyüyen yangında hayatını kaybeden öğrencilerin sayısının 16’ya yükseldiği, onlarca öğrencinin ise yaralandığı açıklandı. Olay sonrası bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yerel kaynaklar, yangının ardından okul çevresinin adeta bir kriz alanına dönüştüğünü, ailelerin çocuklarından haber almak için bölgeye akın ettiğini aktardı.

YURTTA 200’DEN FAZLA ÖĞRENCİ BULUNUYORDU

Yetkililer, yangının çıktığı yurt bölümünde yaklaşık 220 öğrencinin bulunduğunu tahmin ediyor. Yangının büyümesiyle birlikte çok sayıda öğrencinin panik halinde binadan kaçmaya çalıştığı, bazı öğrencilerin ise çevre bölgelere sığındığı ifade edildi.

Arama kurtarma ekipleri, kayıp öğrencilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Polis ve acil müdahale ekipleri, okul kampüsünde geniş güvenlik önlemleri alırken, enkaz ve yurt çevresinde detaylı incelemeler yapılıyor. Yetkililer, can kaybının artabileceği ihtimaline karşı çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Kenya Kızılhaçı da sahada görev yapan ekipleriyle öğrencilere ve ailelere psikososyal destek sağlandığını açıkladı.

AİLELER OKUL ÖNÜNDE BEKLEYİŞTE

Yangının ardından çok sayıda veli ve aile, kayıp çocuklarına ulaşabilmek için okul çevresine akın etti. Bölgede duygusal anlar yaşanırken, ekipler ailelere bilgi vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, bazı öğrencilerin yangın sırasında okuldan kaçarak çevre bölgelere dağıldığını da bildirdi.

KENYA’DA OKUL YANGINLARI ENDİŞE YARATIYOR

Kenya’da yatılı okullarda yaşanan yangınlar, son yıllarda ciddi güvenlik tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Yurtlardaki güvenlik önlemleri, kapasite yoğunluğu ve acil durum planlamaları yeniden gündeme geldi.

Daha önce de benzer olaylarda çok sayıda öğrencinin hayatını kaybettiği hatırlatılırken, yetkililer kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

GEÇMİŞTE DE BENZER FACİALAR YAŞANDI

Eylül 2024’te Nyeri County’deki bir okulda çıkan yangında 21 öğrenci hayatını kaybetmişti. 2017 yılında ise Nairobi’deki bir kız okulunda meydana gelen yurt yangınında 10 öğrenci yaşamını yitirmişti.

Son olay, ülkede okul güvenliği konusundaki endişeleri yeniden artırdı.