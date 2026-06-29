KGM açıkladı: Karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, günlük yol durum bültenini açıkladı. Sürücülerin, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı bölgelerde dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Yurt genelinde yollarda bakım ve çalışmalar devam ediyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) yol durumu bülteni, son durumu paylaştı.
KGM'nin yol durumu bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikametinde, sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
ULAŞIM SERVİS YOLLARINDAN SÜRDÜRÜLÜYOR
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10-11. kilometrelerinde ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.
Sakarya-Düzce yolunun 34-35. kilometrelerinde (Hendek doğu çıkışı) menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
ULAŞIM DİĞER İSTİKAMETTEN İKİ YÖNLÜ DEVAM EDİYOR
Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.
ULAŞIM KONTROLLÜ DEVAM EDİYOR
Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometreleri ile Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 0-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları sürdürülüyor.
Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
TÜNEL BAKIM ÇALIŞMALARI
Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 15-48. kilometrelerindeki bazı tünellerde yapılan çalışmalar dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten izin verilecek.