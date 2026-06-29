KGM açıkladı: Karayollarında son durum

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Yurt genelinde yollarda bakım ve çalışmalar devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) yol durumu bülteni, son durumu paylaştı.

KGM'nin yol durumu bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikametinde, sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

ULAŞIM SERVİS YOLLARINDAN SÜRDÜRÜLÜYOR

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10-11. kilometrelerinde ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Sakarya-Düzce yolunun 34-35. kilometrelerinde (Hendek doğu çıkışı) menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

ULAŞIM DİĞER İSTİKAMETTEN İKİ YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

ULAŞIM KONTROLLÜ DEVAM EDİYOR

Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometreleri ile Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 0-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları sürdürülüyor.

Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

TÜNEL BAKIM ÇALIŞMALARI

Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 15-48. kilometrelerindeki bazı tünellerde yapılan çalışmalar dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten izin verilecek.