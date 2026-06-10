KGM açıkladı: Karayollarında son durum

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Yurt genelinde yollarda bakım ve çalışmalar devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) yol durumu bülteni, son durumu paylaştı.

ULAŞIM DİĞER İSTİKAMETTEN İKİ YÖNLÜ SAĞLANIYOR

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 50-54. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

ULAŞIM KONTROLLÜ DEVAM EDİYOR

Muğla-Denizli yolunun 22-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

ULAŞIMA BÖLÜNMÜŞ YOLUN BİR BÖLÜMÜNDEN İKİ YÖNLÜ İZİN VERİLİYOR

Keşan-Gelibolu yolunun 70-71. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve Bingöl-Karlıova yolunun 1-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Tirebolu-Eynesil yolunun 29. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 19 Haziran'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.