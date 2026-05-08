Kıbrıs gazisinin "Yıldırımhan" gururu: Gözyaşlarını tutamadı

Türkiye, savunma alanında dışa bağımlılıktan kurtuldu.

Yerli ve milli üretimlerle savunma sanayii alanında destan yazan Türkiye, son olarak Yıldırımhan'ı tanıttı.

İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2026’da, Türkiye’nin ulaştığı teknolojik seviyeyi temsil eden yerli üretim “Yıldırımhan”, ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.

KIBRIS GAZİSİ'NİN GURURU

Yıldırımhan'a tanıtımı yapıldıktan sonra ilgi de artmaya başladı.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğmuş, Türkiye’nin en uzun menzilli füzesi Yıldırımhan'ı görebilmek için Saha 2026'daydı.

Füzenin önüne yaklaşan Erdoğmuş’un Yıldırmhan'ı "evladını öper gibi" öpmesi fuarın dikkati çeken anlarından oldu.

Gözleri dolu dolu konuşan gazi, yaşadığı gururu şu sözlerle anlattı:

"ANKARA'DAN GELDİM, ÖPTÜM"

“Sabah­tan beri uyumadım. Ankara’dan geldim, öptüm... Bunun gururunu yaşamak için geldim buraya, gözüm açık gitmez.”

"BİZ YOKLUĞU GÖRDÜK"

Kıbrıs Gazisi, Türkiye’nin bugün geldiği noktayı anlatırken geçmişte yaşanan imkansızlıkları hatırlatarak şöyle konuştu:

“Bir insan yokluğunu çekmeyince varlığından haberi olmaz. Biz yokluğunu gördük. Biz bunların adını bile bilmiyorduk.

"BEN GÖRDÜM"

Şehitlerimiz, vefat eden gazilerimiz göremedi ama ben gördüm. Siz de gelin, elinizi değdirin."

