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Kıbrıs'ta 3,5 yaşındaki kızını uyumadığı için dövdü

KKTC'de bir turizm şirketinde şoför olarak çalışan Ertan A., uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle 3,5 yaşındaki kızı S.A.'yı döverek hastanelik etti.

DHA | 29.06.2019 - 14:42..
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Kıbrıs'ın Gazimağusa ilçesine bağlı Akdoğan Köyü’nde, Ertan A., gece yarısı sıralarında uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle kızı S.A.'yı tokatlamaya ve boğazını sıkmaya başladı.

DARP SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

S.A.'nın sağ gözü, boynu ve yanağı morardı. Altınok'un eşi, polise giderek şikâyetçi oldu. S.A. hastaneye kaldırılırken, polis, Ertan A.'yı 'ciddi darp' suçundan gözaltına aldı.

"İSTEMEDEN OLDU"

Mahkemeye çıkarılan Ertan A., “İstemeden oldu, çok çok özür dilerim” dedi. Yargıç Umut İnan ise babaya tepki göstererek “İzahatınız kabul edilebilir değil. Bir baba, çocuğuna istemeden nasıl böyle bir şey yapar?” diye konuştu.

45 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Yargıç İnan, Ertan A.'nın 45 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, küçük kız ise tedavisinin ardından Sosyal Hizmetler Dairesi’ne teslim edildi.Kıbrıs'ta 3,5 yaşındaki kızını uyumadığı için dövdü

Kıbrıs'ta 3,5 yaşındaki kızını uyumadığı için dövdü

Kıbrıs'ta 3,5 yaşındaki kızını uyumadığı için dövdü

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