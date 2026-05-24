Kılıçdaroğlu'nun avukatından emniyete ikinci dilekçe

CHP'de, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin 'mutlak butlan' kararıyla kriz çıktı.

Mahkeme, partinin Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'nı şaibe iddiaları sebebiyle iptal etti.

GENEL MERKEZDE TAHLİYE KRİZİ

Kararla Özgür Özel ve mevcut yönetiminin görevine son verilirken, görev Kemal Kılıçdaroğlu'na tedbiren devredildi.

Karar sonrası, partinin Genel Merkezi'nde 'nöbet' ve 'tahliye' tartışmaları başladı.

TARAFLAR ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Gerginlik merkezde hem sözlü hem fiziksel kavgaya neden oldu, merkezde adeta 'savaş' çıktı.

Genel Merkez önünde her iki tarafın destekçileri arasında arbede çıktı.

EMNİYETE İKİNCİ BİR DİLEKÇE VERİLDİ

Bu sırada Kılıçdaroğlu tarafı, Genel Merkez'in teslimi için hukuki adımları hızlandırdı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Emniyeti’ne ikinci bir dilekçe verdiğini açıkladı.

"GENEL MERKEZ'İN TESLİMİ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASINI TALEP EDERİZ"

Çelik dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Tüm yapıcı girişimlere rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz."

"TALİMATA AYKIRI HAREKET EDENLERLE İLGİLİ TEDBİRLER ALINACAK"

Basın danışmanı Atakan Sönmez de, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayı paylaştı.

Talimata aykırı hareket edenlere ilişkin gerekli tedbirlerin alınacağını belirten Kılıçdaroğlu, açıklamasında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır."