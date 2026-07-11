Kilis'te kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Çalkaya köyünde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan 71 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
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Kilis'in Çalkaya köyünde 71 yaşındaki Abdurrahman Sanlı idaresindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Sanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sanlı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)