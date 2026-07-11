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Kilis'te kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Çalkaya köyünde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan 71 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Sanlı'nın cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ensonhaber / İHA
Kilis'te kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Kilis'in Çalkaya köyünde Abdurrahman Sanlı idaresindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Sanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sanlı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)