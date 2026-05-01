Kim Kardashian çok değişti: Artık mala değer vermiyorum

Reality show yıldızı ve iş kadını Kardashian, son yaptığı açıklamayla yine herkesi şaşırtmayı başardı. Kim Kardashian, yıllar içinde eşyalarla kurduğu bağın tamamen değiştiğini anlattı.

Eskiden eşyalara çok değer verdiğini onlara bir şey olmaması için elinden geldiğini yaptığını söyleyen Kardashian şunları söyledi:

"DEĞİŞTİM"

“Eskiden eşyalara çok değer veriyordum. Yangın riski yüzünden evimizi birkaç kez tamamen boşaltmak zorunda kaldık.

İlk sefer bütün ayakkabı ve çanta koleksiyonumu topladım. Babamdan kalan anılar, videolar ve tasarım ürünlerin hepsini götürdüm. İkinci sefer bazı şeyleri bırakmaya başladım. Aylarca otelde yaşayacak kadar tasarım eşya taşımıştım.

"SADECE BEN VE ÇOCUKLARIM"

Üçüncü sefer çanta ve ayakkabıları tamamen bıraktım. Sadece fotoğrafları ve çocukluk battaniyemi aldım.

Dördüncü sefer hiçbir şeyi umursamadım. Sadece ben ve çocuklarım… Tek ihtiyacımın bu olduğunu anladım.”