Kırıkkale'de kamyonun çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı
Çelebi ilçesinde kamyonun çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde korkutan bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ş.E. isimli yaşlı kadına kamyon çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.
DURUMU AĞIR
Kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)