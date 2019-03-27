1 Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı Bir kişi, ailevi nedenlerden dolayı kavga ettiği eniştesini av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

2 Güngören'de 4 katlı bir binada yangın çıktı Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye ekipleri son anda kurtardı.

3 Yunanistan'ın Türkiye bizi taciz etti açıklaması Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Türkiye’ye ait askeri uçakların dün Yunanistan hava sahasını 47 kez ihlal ettiği belirtildi.

4 Euro 2020 elemelerinde sonuçlar 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin ikinci haftası, 8 karşılaşmayla tamamlandı.

5 Manneken Pis Çeşmesi su israfına yol açtı Brüksel'in simgesi İşeyen Çocuk Çeşmesi'nin suyu israf etmesi üzerine yetkililer müdahale gerçekleştirdi.

6 Çin ile AB yakınlaşmasında Trump'a mesaj Fransa, Almanya ve Avrupa Komisyonu liderleriyle biraraya gelen Çin Devlet Başkanı, Pekin ile Avrupa'nın birlikte ilerlediğini, ama aralarındaki şüpheleri aşmaları gerektiğini söyledi.