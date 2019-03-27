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Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Bir kişi, ailevi nedenlerden dolayı kavga ettiği eniştesini av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

DHA | 27.03.2019 - 03:59..
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde manavlık yapan Sabri Aydın, tezgahının başında müşteri beklediği sırada kayınbiraderi Mustafa K. ile karşılaştı. İkili arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Mustafa K., büyüyen kavga sırasında eniştesi Sabri Aydın'ı av tüfeğiyle vurdu.

Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

DAHA SONRA KENDİNİ VURMAYA KALKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sabri Aydın'ı ağır yaralı halde Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından evine giden Mustafa K., ise kendini vurmaya kalkıştı. Şüpheli, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgli soruşturma sürüyor.

Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı


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