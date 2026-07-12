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Kırklareli'nde 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 51 yaşındaki Zafer Çetin, evinde ölü bulundu.

Ensonhaber / İHA
Kırklareli'nde 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
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Kırklareli'nde Lüleburgaz ilçesi Yıldırım Mahallesi’nde yalnız yaşadığı öğrenilen Zafer Çetin’den yaklaşık 3 gündür haber alamayan komşuları, apartmandan yayılan ağır kokudan şüphelenerek eve girdi.

KOMŞULARI HAREKETSİZ BULDU

Çetin’i hareketsiz halde bulan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ ANLAŞILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zafer Çetin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Çetin’in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)