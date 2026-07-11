Kırklareli'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: Kaza sonrası gergin anlar

Dün saat 23.00 sıralarında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi İstasyon Caddesi üzerindeki Işıklar Mevkii'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, trafik akışının kontrollü şekilde devam etmesini sağladı.

İddiaya göre otomobilde iki kadın bulunurken, motosikleti ise bir erkek sürücünün kullandığı öğrenildi.

KAZA SONRASI TARTIŞMA YAŞANDI

Kazanın ardından otomobili kullanan kadın ile motosiklet sürücüsü arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Taraflar arasındaki gerginlik çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle büyümeden sona erdi.

Olay sırasında herhangi bir fiziki müdahalenin yaşanmadığı öğrenildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan, otomobili kullanan kadın sürücünün alkollü olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Söz konusu iddia hakkında resmi makamlarca doğrulanmış bir açıklama yapılmazken, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kazanın kesin nedeni ve taraflara ilişkin diğer detayların yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanması bekleniyor.