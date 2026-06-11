Kırklareli'nde tırın çarptığı traktörün sürücüsü öldü
Kırklareli'nde tır ile traktörün karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan traktör sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Kırklareli merkez Kızılcıkdere köyü kara yolunda tarlasına gitmekte olan Yücel Yaman'ın kullandığı traktöre aynı yönde seyreden tır arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle traktör büyük hasar alırken sürücü Yaman ağır yaralandı.
Traktör arkasındaki römorkta bulunan 3 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Tedavi altına alınan Yücel Yaman, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kızılcıkdere köyü sakinlerinden olan Yaman'ın vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)