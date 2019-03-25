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Trafik kurallarına uyan köpek

Balıkesir'de kırmızı ışık yanan yaya geçidinde bekleyen köpek, kurallara aldırmadan geçen insanlara örnek oldu.

İHA | 25.03.2019 - 13:21..
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Balıkesir Salih Tozan kavşağında, yaya geçidinde bekleyen sokak köpeği, karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidine ait yeşil ışığın yanmasını beklerken, yayalar kırmızı ışıkta geçmeye devam etti.

YAYALAR GEÇTİ, KÖPEK IŞIĞI BEKLEDİ

Akşam saatlerinde bir vatandaş tarafından amatör kamerayla çekilen görüntüler büyük ilgi gördü. Görüntülerde yayalara kırmızı yanmasına rağmen, vatandaşların kurallara riayet etmediği görülürken, köpeğin ise yeşil ışığın yanması sonrası hareket etmesi görenleri şaşırttı.

Trafik kurallarına uyan köpek

Trafik kurallarına uyan köpek VİDEO

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