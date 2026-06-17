Kırşehir'de ilginç kampanya: Bu bebek isimlerine 4 altın hediye

Neşet Ertaş'ın toprakları Kırşehir'de ilginç bir kampanya başlatıldı.

Şehrin kültürel mirasını yaşatmak amacıyla başlatılan proje ile Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran ile Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın isimlerinin yeni nesillere aktarılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Kırşehir'de dünyaya gelen ve ailesi tarafından adına ‘Ahi’ veya ‘Neşet’ ismi eklenen çocukların ailelerine vakıf tarafından 4 çeyrek altın verilecek.

'Adımı Sen Koy' projesinin önümüzdeki dönemde Kırşehir'de yeni doğan çocuklar arasında bu isimlerin yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

İsimler yaşatılsın

Mustafa Düger Vakfı Başkanı Mustafa Düger, “Adımı Sen Koy sadece bir vakıf kampanyası değil, bu toprakların mayasını, ruhunu ve geleceğini korumaya çalışmaktır. Kırşehir, ticaretin dürüstlükle ve ahlakla harmanlandığı Ahiliğin merkezidir. Aynı zamanda Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın memleketidir. Ancak modern çağın etkisiyle bizi biz yapan değerlerin yeni nesillerin hafızasında giderek daha az yer bulduğunu görüyoruz. Bu nedenle böyle bir çalışma başlattık.

Bugünden itibaren Kırşehir'de dünyaya gelen ve ailesi tarafından isminin yanına 'Ahi' veya 'Neşet' adı eklenen her bir evladımıza 4 adet çeyrek altın hediye edeceğiz. Ahiliğin temelini oluşturan; alnın açık olsun, kalbin açık olsun, kapın açık olsun ve sofran açık olsun anlayışını simgelemesi için 4 çeyrek altın hediye ediyoruz. Bu yavrularımızın hayat kapılarının ve rızık kapılarının açık olmasını diliyoruz.

Bir çocuğa 'Ahi' ismini vermek dürüstlüğü, paylaşmayı ve ahlaklı yaşamı temsil eder. 'Neşet' ismi ise gönül insanı olmayı, sevgiyi ve nezaketi yaşatmayı ifade eder. İstiyoruz ki Kırşehir'in sokaklarında bu isimler yaşasın, kültürümüz sadece kitaplarda ve müzelerde kalmasın" ifadelerini kullandı.