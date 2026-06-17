Matematik öğretmeni anne, LGS'de 5 yanlış yapan çocuğuna sert tepki gösterdi

Geçtiğimiz Cumartesi günü 2026 yılı LGS gerçekleştirildi.

Ülke genelinde öğrenciler hedefledikleri lisede eğitim görebilmek adına sınavda ter dökerken, anne babaları da okul bahçelerinde dualar ederek evlatlarını bekledi.

10 Temmuz'da MEB'in resmi sitesi üzerinden açıklanması planlanan sınavın, tercih işlemlerinin de Temmuz ortasında başlaması ve yerleştirmelerin de Ağustos başında tamamlanması bekleniyor.

ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE STRES YARATABİLİYOR

Sınav, öğrenciler ve aileler üzerinde önemli stres yaratmasıyla da gündeme geliyor.

Uzmanlar, sınav stresinin çocuklar üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini ve ebeveyn tutumlarının bu süreçte kritik önem taşıdığını vurguluyor.

"NE DİYECEĞİM İNSANLARA?"

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir videoda, matematik öğretmeni olduğu belirtilen bir anne, LGS sonuçlarında çocuğunun 5 yanlış yapmasına tepki gösterdi.

Videoda annenin, "5 yanlış ne? Hiçbir b*k bilmeyen, eğitim almayan yapar 5 yanlışı. İnsanlara rezil oldum. Yazıklar olsun. Ne diyeceğim insanlara?" şeklinde ifadeler kullandığı duyuldu.

'EBEVEYN'LİK TARTIŞMA KONUSU OLDU

O görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

İzleyen kullanıcılar arasında 'ebeveyn'lik tartışması alevlendi.