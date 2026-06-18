Kırşehir'de Roma dönemine ait mezar taşı ele geçirildi
Jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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Kaçakçılara göz açtırılmıyor...
So operasyon Kırşehir'de kayıtlara geçti.
ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, İ.K.'NİN Kırşehir'e tarihi eser getireceği bilgisine ulaşıldı.
ARAÇ DURDURULDU
Bunun üzerine şüphelinin içerisinde bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı.
MEZAR TAŞI ELE GEÇİRİLDİ
Aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ele geçirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)