10 Şubat 2025 Pazartesi: Raflardaki kitaplar

Ergül Tosun

Yeni yılın ilk kitapları da yayınlanmaya devam ediyor. Bugün 10 Şubat 2025 Pazartesi... Her hafta olduğu gibi bu hafta da raflarda yeni kitaplar var. Birlikte kitaplara bakalım; iyi okumalar diliyoruz...

INNSÆI

Sayfa:

208Yale Uluslararası Liderlik Merkezi Danışma Konseyi Üyesi, Netflix ve Amazon gibi platformlarda yer alan Innsæi - The Sea Within belgeselinin eş yönetmeni ve senaristi Hrund Gunnsteinsdóttir, InnSæi kitabıyla okurları içsel denizlerinde bir keşfe davet ediyor. Modern bilim ile kadim bilgelik arasında güçlü bir köprü kuran bu eser, sezginin iyileştirici gücünü ve insanlığın en yüksek potansiyelini keşfetmenin yollarını sunuyor.

GÜNDÜZ ŞEYTANLARI

Eserlerinde kadın erkek ilişkilerini, erotizmi ve saplantıları cesurca işleyen Tanizaki, Gündüz Şeytanları’nda cinayet, röntgencilik ve Tokyo’nun yeraltı suç dünyasına dair heyecanlı bir hikâye anlatıyor.

EV

Sayfa: 504

Uzun ve zorlu bir yürüyüşün hikâyesi bu. Kayboluşun, kaybedişin ama yine de umutla arayışın... Hayatı boyunca ait olduğu yeri aradıktan sonra, en nihayet bu uğurda ülkelerarası bir rotayı yürüyerek aşmaya karar veren Seher’in hikâyesi.

ÖZGE ŞAHİN İLE GELECEĞİN MUTFAĞI

Dünyanın kaynakları hızla tükeniyor, modern hayat içinde mutfakta geçirilen zaman azalıyor, Atıksız Mutfak Şefi Özge Şahin bu düşünceden yola çıkarak Özge Şahin ile Geleceğin Mutfağı’nda hiç israf etmeden, sürdürülebilir ve yaratıcı bir şekilde yemekler hazırlamanın yollarının mümkün olduğunu gösteriyor bize.

O KIZ

Ruth Ware’in ustalığıyla kaleme alınan "O Kız", The Kitap Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Gerilim ve sürpriz dolu bu roman, her sayfasında okuyucuyu soluksuz bırakacak

KAĞITTAN KAPLAN

Sayfa: 64

İstanbul’da tavşan arayışına çıkan bir yazar adayının, önünden kaçışmayan güvercinlerce tescillenen hayaletliği... Hayat parçaları atık kâğıt tesislerinde parçalanan bir hayalet-yazar... Kendini bir yazara feda etmektense, katlana katlana kâğıttan bir kayık hâlini almayı seçen bir irade... Onlarca mavi tükenmezkalemin iflah olmaz adanmışlığına rağmen başlangıç cümlesinden öteye gidemeyen bir öykü; yarım bırakılması planlanırken önlenemez biçimde sona eren bir roman...

YÜZYILLIK YALNIZLIK- ÖZEL BASKI

Çağdaş dünya klasiği olan roman yeni baskısıyla...

Sayfa: 408

KARANFİLLER VE DOMATES SUYU

Sayfa: 125

Türk öykücülüğünün ustasından...

KORKU

Sayfa: 225

Dünya tarihine dair bir okuma...

OKUMAYI SÖKEN ÇOCUK