Yaprak Dökümü dizisiyle romanı arasında sandığınızdan çok fark var

Türk televizyon tarihine damga vuran Yaprak Dökümü, yıllar geçse de hala hafızalardaki yerini koruyor.

Reşat Nuri Güntekin’in unutulmaz romanından uyarlanan dizi, karakterleriyle, diyaloglarıyla ve o meşhur aile dramıyla bir döneme adını yazdırdı.

Peki, dizide izlediğimiz bu hikaye aslında kitapta nasıldı?

Hadi, orijinaline birlikte bakalım.

OĞUZ DEĞİL ABDÜLVAHAP

Romanda Oğuz’un asıl adı Abdülvahap.

Ve evet… Üç karısı var!

Yani dizideki tutkulu aşık Oğuz’un, kitap versiyonuyla alakası bile yok.

Üstelik hikayede önce Leyla’ya talip oluyor, sonra Necla’yı görünce fikir değiştiriyor.

FERHUNDE’NİN İHANETİ SENARYO ÜRÜNÜ

Kitapta Ferhunde, Şevket’i asla aldatmıyor.

Sadece Şevket hapse girince “Ben bu hayatı çekemem” deyip, çekip gidiyor.

Yani o entrikalar, o göz süzmeler… Tamamen diziye reyting katkısı.

Ayrıca o meşhur Sedef karakteri kitapta hiç yok.

ASLINDA CEM DİYE BİRİ DE YOK

Dizide uzun uzun işlenen Cem ve ailesi kitapta yer almıyor.

Bu karakterler, hikayeyi uzatmak için eklenmiş saf senaryo icadı.

FİKRET’İN HİKAYESİ ASLINDA ÇOK DAHA AĞIR

Romanda Fikret henüz 19 yaşında, Tahsin ise 50 yaşlarında, üç çocuklu bir adam.

Yani dizideki kadar “olgun ve dengeli” bir çift değil, daha çok hayat tarafından mecbur bırakılmış iki insan.

Üstelik Fikret’in başına bir de iki çocuklu dul görümce musallat oluyor.

ALİ RIZA VE HAYRİYE ARASINDA ROMANTİK BİR AŞK YOK

Dizide birbirine bakan, el ele veren sahneler bol bol ama kitapta aşk bir kenara, romantizm yok.

Ali Rıza huysuz, Hayriye sabırsız… Aralarında bolca tartışma, sessizlik ve öfke var.

Yani o sıcak aile ortamı biraz televizyon sihriymiş diyelim.

VE GAMZSIZ ŞEVKET

Kitapta Ferhunde onu terk edince üzülmüyor bile.

Ne pişmanlık var, ne sevgi.

Dizideki o gözü yaşlı, müzikli sahneler, tamamen senaryonun duygusal makyajı.

FİNAL DİZİDEKİNDEN ÇOK FARKLI

Kitapta Ali Rıza ölmüyor.

Hayriye evi satıyor, aile Leyla’nın yanına taşınıyor.

Yani kitap, dizideki gibi “dramatik bir ölümle” değil, yavaş bir dağılmayla bitiyor.