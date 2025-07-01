Unutulmuş bilim mirasının izini süren bir alim: Fuat Sezgin

Bilimler Tarihi alanında dünyanın sayılı otoritelerinden birisi olan Profesör Fuat Sezgin, Süryanice, İbranice, Latince, Arapça ve Almanca da dahil, 27 dili çok iyi derecede biliyordu. Prof. Dr Fuat Sezgin 30 Haziran 2018'de aramızdan ayrıldı. Özellikle İslam felsefesi gibi alanlarda pek çok araştırması, kitabı bulunan Sezgin'i sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Bilim tarihi hocası Fuat Sezgin, üç yıl önce bugün hayatını kaybetti. Hayatı boyunca pek çok bilimsel çalışmada bulunan Sezgin, derin bilgi ve entelektüel birikimiyle, kültür, sanat ve tarih hayatımıza önemli katkılar sundu, önemli kitaplara imza attı.

İSLAM BİLİMLERİNE YOĞUNLAŞTI

Fuat Sezgin, 24 Ocak 1924 tarihinde Bitlis'te dünyaya geldi. 1943-51 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü'nde, İslami Bilimler ve Oryantalizm alanında otorite sayılan Alman oryantalist Hellmut Ritter'in yanında öğrenim gördü.

ARAP DİLİ ÜZERİNE DOKTORA YAPTI

Öğretmeninin bilimlerin temelinin, İslam Bilimleri'ne dayandığını söylemesiyle bu alana yönelen Fuat Sezgin, 1951 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra, Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde doktora yaptı.

FRANKFURT'A UZANAN YOL

Sezgin, 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası oluşturulan Milli Birlik Komitesi'nin (MBK) aldığı kararla üniversiteden uzaklaştırılan "147'likler" olarak bilinen akademisyenler arasında yer aldığını öğrendi.

O güne dek gelen yurt dışı tekliflerini ülkesine olan sevgisi ve bağlılığından dolayı reddeden Sezgin, gelişmeler üzerine Frankfurt Üniversitesine gitme kararı aldı.

Sezgin, iki ABD'li ve eski Frankfurt Üniversitesi rektörü olan dostlarına mektup yazarak yurt dışına gitmek istediğini dile getirdi. Üçünden de kendisini memnuniyetle kabul edeceklerine dair cevap alması sonucunda Sezgin, Frankfurt'u tercih etti.

Frankfurt Üniversitesinde misafir doçent olarak göreve başlayan Sezgin, 1966'da Cabir bin Hayyan üzerine yaptığı tezle profesörlük ünvanını aldı.

Sezgin, özellikle bilimsel çalışmalarını "Arap-İslam kültürünün tabii bilimler tarihi" alanına yöneltti. Aynı yıl İslam uygarlık tarihçisi Ursula Sezgin ile evlenen Sezgin çiftinin kızları Hilal 1970'te dünyaya geldi.

ESERLERİ...

Prof. Dr. Fuat Sezgin, hayatı boyunca dünyanın her yerinden kendi imkanlarıyla aldığı 45 bin ciltlik kitap, 10 bin civarında mikrofilm arşivi ile bilimler tarihi sahasında dünyanın tek olma özelliğine sahip özel koleksiyon bir kütüphaneyi kurdu.

Geride çok büyük bir ilmi miras bırakan Sezgin'in en önemli eseri, ilk cildi 1967'de yayımlanan 17 ciltlik Arap-İslam Bilimler Tarihi oldu. Sezgin, bu eseri için yaklaşık 300 bin yazma eseri yerinde inceledi.

Prof. Dr. Sezgin eserinde, Kur'an bilimleri, hadis, fıkıh, kelam, felsefe, tarih, tasavvuf, edebiyat, şiir, tıp, farmakoloji, zooloji, veterinerlik, simya, kimya, botanik, ziraat, astronomi, astroloji, meteoroloji, matematiksel coğrafya ve haritacılık gibi birçok konuyu derinlemesine inceledi.

Sezgin'in "Arap-İslam Bilimleri Tarihi" adlı 17 ciltlik başeseri, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfınca Almancadan Türkçeye çevrilirken, doğumunun 100'üncü yılı dolayısıyla şubat ayında düzenlenen vefa gecesiyle tanıtıldı.