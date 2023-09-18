18 Eylül 2023 Pazartesi: Okurlarını bekleyen yeni kitaplar Eylül ayının üçüncü haftasına giriyoruz ve bugün 18 Eylül 2023 Pazartesi... Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplar raflardaki yerini aldı.

Özel İçerik

Yeni kitaplar, yeni okumalar ve yeni heyecanlar... Bugün 18 Eylül 2023 Pazartesi... Raflardaki yerini alan, yeni çıkan kitapları siz okurlarımız için hazırladık.

İyi okumalar diliyoruz...

Ailenizin Kumandası

Saniye Bencik Kangal, yeni kitabında ailecek kullanabileceğiniz bir kumanda veriyor sizlere. Bu kumanda sayesinde yanlış bilgiyi durdurup, doğru bilgiye kolayca ulaşabileceksiniz.

Sayfa: 112

Niye Geldik Cihane?

Kıymetli şairlerimizin zihnimize cilâ, kalbimize safâ olan mısralarını hoşsohbet üslubuyla bizlere aktaran Hayati İnanç, Niye Geldik Cihane? sorusuna yanıt olacak yazıları ile hayatı anlamlandırma çabamıza ortak oluyor.

Sayfa: 144

Görünmeyen Kadınlar

Gülseren Budayıcıoğlu, birbirinden sarsıcı hikâyelerle, görünmeyen kadınları anlatıyor; kadınları acılarıyla, zayıflıklarıyla ve en önemlisi de her şeyin üstesinden gelen güçleriyle görünür kılmak için…

Sayfa: 200

Hak Sahipleri

Şair İbrahim Tenekeci'den yeni şiirler...

Sayfa: 134

Çütkafa'nın Kitabı

2003 Cigerxun Şiir Ödülü’nü kazanan Ahmet Çakmak, şiir kitaplarının ardından yazdığı Çütkafa’nın Kitabı romanıyla nakış gibi işlediği karakterler üzerinden Diyarbakır Suriçi’nin bir yüzyıllık hikâyesini bir solukta anlatıyor.

Sayfa: 124

Sicilya Aslanları

Tarihsel olayları Florio ailesinin özel yaşantısıyla iç içe geçiren roman, okuru güçlü kişiliklerin büyüleyici dünyasına götürüyor.

Sayfa: 424

Yaşlanmaya Son: Uzun Yaşamın Bilimi ve Sırları

Bilim insanlarının, daha uzun, daha sağlıklı yaşamlar sürebilmemiz adına doktorların yaşlanmanın kendisini tedavi etmelerine yardımcı olmak için yürüttükleri çalışmalara büyüleyici bir bakış.

Sayfa: 325

Mektub

Paulo Coelho Mektub’da farklı kültürlerin gözünden rengârenk bir deneyim hazinesi sunuyor. Coelho’nun ifadesiyle, Mektub bir tavsiye kitabı olmaktan ziyade tecrübeleri aktarmayı amaçlıyor.

Sayfa: 200

Sahipkıran

Kaleminin her dokunuşuyla manevi bir coşkuyu, bir derinliği inşa eden Hasan Aycın; kadim metinlerden beslenen zengin muhayyile gücünü roman türünde de ortaya koyuyor.

Sayfa: 592

Sebebi Sende Gizli

Psikolojik Danışman ve Aile Terapisti Türkân Bayraktar Uzun, zihninin derinliklerine kapılar aralayıp, kendini keşfetme yolculuğuna ışık tutacak.

Sayfa: 392

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ergul.tosun@ensonhaber.com