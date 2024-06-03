3 Haziran 2024 Pazartesi: Raflardaki yerini alan yeni kitaplardan seçmeler Yeni kitapları ne kadar takip ediyorsunuz? Hayatın yoğunluğu içerisinde yeni çıkan kitapları takip edemeyen kitapseverler için raflardaki yerini alan eserlerden bir seçki hazırladık.

Özel İçerik

Bugün 3 Haziran 2024 Pazartesi... Havalar iyice ısındı ve çimlere uzanıp kitap okumak için ideal bir mevsim. Raflardaki yerini alan yeni kitaplardan siz okurlar için yeni bir okuma listesi hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Bir Tutkunun Peşinde

Filiz Ali Bir Tutkunun Peşinde Carl Ebert'te kişisel hayatında derin izler bırakan Carl Ebert’in Ankara’da geçirdiği on bir yılda bir opera kurulması ve opera kültürünün oluşması için yaptıklarını, eğitim anlayışını, çalışma arkadaşlarını ve öğrencilerini anlatırken Cumhuriyet’in ilk yıllarında sanat ve kültür hayatımızdaki gelişmeleri ve bu sürecin aktörlerini de tüm ayrıntılarıyla ele alıyor.

Sayfa: 240

Cehaletten Kurtulma Sanatı

Şengör, kitabında medeniyetin gelişim sürecini kayıt tutma alışkanlığının evrimi üzerinden inceleyerek, insanoğlunun çevresini anlama çabasının bu andan itibaren hız kazandığını, öncelikle dogmalar ardından varsayımlar ve nihayet bilimin bu çabanın meyvesi olduğunu ifade ediyor.

Sayfa: 186

Yakup'un Kitapları

Tokarczuk'un altı yıldan fazla süren araştırmalarının sonucunda dünya edebiyatına kazandırdığı eseri Yakup'un Kitapları, 18. yüzyılda bazı Yahudilerin dinden dönerek Jacob Frank'ın dini önderliği altında yaşadıklarını konu alıyor.

Sayfa: 1024

Kolay Ayurveda

Kendi bedeninizi tanımaya başlayacağınız eşsiz bir yolculuk için ipuçları ve bilgiler sunan bu kitap, kendisini Ayurveda ile iyileştirmiş olan yazarı tarafından, yıllardır biriktirdiği, danışanlarından öğrendiği bilgilerin harmanlanmasıyla mutfak dolabınızda var olan deva ile tanışmanız için hazırlanmıştır.

Sayfa: 160

Hayatın Anlamı

Sinan Canan’ın zihin açıcı yorumlarında aramak ve böylece alışılmış düşünce kalıplarının dışına çıkmak keyifli ve cesur bir okuma vaat ediyor.

Sayfa: 272

Sazın Teli Koptu

Sazın Teli Koptu, Livaneli-Öz dostluğunun anılarla, mektuplarla, söyleşilerle, yazılarla kurulmuş hikâyesi olduğu kadar, Türkiye ve Avrupa için bir dönem panoraması da sunuyor.

Sayfa: 176

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Grigoriy Petrov’un kaleme aldığı Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabı, Finlandiya’nın ulus çapında eğitim ve diriliş seferberliğini konu alan, modern bir ulus devlete dönüşmesini anlatan etkileyici bir eserdir. Türkiye’de hem Rusya’dan hem de Finlandiya’dan çok daha fazla basılmış ve okunmuştur.

Sayfa: 220

Psikomitoloji – İnsanı Öykülerinde Aramak 2

Öykülerinde / mitlerinde ararken insanı, farklı dünya görüşlerinin farklı çözümlemeleri temellendirdiğini tespit edebiliriz. Bilmemiz gereken, hiçbir yorumun tek başına bütüncül kavrama için yeterli olmayacağı. Bireysel ya da kolektif bir miti yorumlamanın, ancak bir başka mitin içinden mümkün olacağını da unutmamalıyız. Hiç kimse gerçeğe sahip değil.

Sayfa: 185

Suda Ölüm

Savaş sonrası Japon edebiyatında yeni bir zirve.

Sayfa: 376

Kendimi Buldum:Arketiplerle Dönüşüm

Jung Koçu ve eğitmen Selmin Gök, Carol S. Pearson’ın en bilinen altı arketipi ele aldığı Jung psikolojisi klasikleri arasında gösterilen İçimizdeki Kahraman'dan ilham alarak okuru içsel bir yolculuğa davet ediyor. Kişiliğimizin gelişiminde baskın rol oynayan altı arketipi öykülerle karakterize ederek onları somutlaştıran Kendimi Buldum, bu zorlu bilinçdışı yolculuğunda dönüşüme yardımcı olacak samimi bir kılavuz.

Sayfa: 160

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