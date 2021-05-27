2020'de kişi başına düşen kitap sayısında artış

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, koronavirüs kısıtlamalarıyla geçen 2020 yılında kişi başına düşen kitap sayısı arttı.

2020'de Türkiye ve bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hayatı pek çok yönde olumsuz etkiledi. Eve kapanan insanlar farklı aktiviteler yaparken, kitap okumayı da ihmal etmediler.

Türkiye'de bir yılda satılan kitap sayısı sevindirci gelişme olarak yorumlandı.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, süreli olmayan yayın bandrol satışı bir önceki yıla oranla 2020’de yüzde 2.26 artarak 433 milyon 213 bin 632’ye yükseldi. Eser türlerine göre en fazla satışı yine eğitim kategorisi oluşturdu.

KİTAP SATIŞINDA ARTIŞ

Eğitim alanında 228 milyon 730 bin 321 adet bandrol satışının yapıldığı 2020 yılında; yetişkin kategorisinde 90 milyon 201 bin 549, çocuk-gençlik kategorisinde 44 milyon 763 bin 278, yetişkin kurgu kategorisinde 32 milyon 354 bin 331, inanç kategorisinde 26 milyon 693 bin 426, akademik alanda 5 milyon 514 bin 246 ve ithal yayın kategorisinde de 4 milyon 956 bin 481 adet bandrol satıldı.

KİŞİ BAŞINA 7.6 KİTAP

Türkiye’de 2020 yılında toplam 633 milyon 587 bin 353 adet fiziki kitap üretimi yapıldı. Dijital platformlardan indirilen kitaplar, bandrol alınması zorunlu olmayan kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen ve okul öncesi ilköğretim ile ortaöğretime yönelik eğitim amaçlı süreli olmayan yayınlar ile kütüphanelerden ödünç alınan, şahıslar arasında ödünç verilen ya da değiş tokuşu yapılan kitaplar hariç, kişi başına düşen fiziki kitap sayısı 2020 yılında yüzde 7.6’ya yükseldi.

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