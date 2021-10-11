Minik okurlar için yeni kitap: Uğurböceği Tatildeyken Ne Duydu

Uğurböceği’nin yaptığı planları merak ediyorsanız, siz de maceraya katılın. Hem eğlenin hem de hayvanat bahçesindeki timsah, kaplan, fil ve diğerleriyle tanışın.

Mayıs ayının ortasında ve güzel bir günde minik dedektif uğurböceği, bu kez çiftlik yerine şehirde, çünkü o tatilde! Sırık ve Bücür’ün daha önceki planlarına engel olan uğurböceği, sizce bu defa nasıl bir plan yapacak? Kitap 18 Ekim'de okurlarla buluşacak.

Çiftlikteki ineği kaçırmak isteyen ancak başarılı olamayan Bücür ve Sırık, bu kez şehirdeki hayvanat bahçesinden maymun kaçırmak için plan yapmaktadır. Neyse ki ikisinin de küçük, sessiz uğurböceğinin onlar için yaptığı plandan haberi yoktur.

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YAZAR HAKKINDA

Julia Donaldson, 1948 yılında Birleşik Krallık’ta doğdu. Bristol Üniversitesi'nde Drama ve Fransızca okudu. Bir süre gitar çalan eşiyle birlikte çeşitli festivallerde performans sergiledi, şarkılar yazdı. 1993 yılında şarkılarından biri kitaba dönüştürülünce yazarlık serüveni başladı.

2011-2013 yılları arasında Birleşik Krallık’ta çocuk kitaplarının yazarları veya illüstratörlerine alanlarındaki olağanüstü başarıyı kutlamak için verilen bir görev olan Children’s Laureate görevini üstlendi. Şimdiye dek 210 tane kitabı yayımlanan yazar, çeşitli ödüller de kazandı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com