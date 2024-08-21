Anlatımı ve anlattıklarıyla hayatta derin izler bırakan Yusuf Atılgan Üzerine Yazılar kitabı Edebiyatımızın usta isimlerinden olan yazar Yusuf Atılgan Üzerine Yazıları kitabı, Atılgan için özel yazılardan oluşuyor. Bu kitapla Yusuf Atılgan'ı daha yakından tanıyacaksınız. Anayurt Oteli ve Aylak Adam romanlarının yazarı olan Yusuf Atılgan'ı anlatan bu kitap okurlara rehberlik ediyor.

Haber Merkezi

Türk edebiyatına çok okunan eserler armağan eden yazar Yusuf Atılgan'ı Anayurt Oteli ve Aylak Adam romanlarıyla biliriz. Yazarın bu kitapları en bilinen ve okunan eserlerin başında geliyor. Eserlerinde kasvetli ortam size her ne kadar Zeki Demirkubuz filmlerini hatırlatsa da o Yusuf Atılgan'dır. Yeni yayınlanan Yusuf Atılgan Üzerine Yazılar kitabı, yazarı bütün yönleriyle ele alıyor.

Aylak Adam 1959’da, Bodur Minareden Öte 1960’ta, Anayurt Oteli 1973’te, çocuklar için yazdığı Ekmek Elden Süt Memeden 1981’de basıldı; ölümünden sonra öyküleri tek bir ciltte toplandı, tamamlayamadığı romanıysa Canistan adıyla çıktı.

2018’deyse yazarın kitaplarına girmemiş yazıları, şiirleri, söyleşileri ve çevirileri, Siz Rahat Yaşayasınız Diye adlı kitapta bir araya getirildi.

Bu kitap bir biyografi eseri olmaktan öte bir anlam taşıyor. Yusuf Atılgan'ın derinliği, edebiyatındaki içe kapanık, hayattan kopmuş ve kenar mahalle insanlarını anlattığı romanları günümüzde bile okurlar tarafından severek okunuyor. Anayurt Oteli romanının, yönetmen Ömer Kavur tarafından sinemaya uyarlandığını hatırlatalım.

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OKURLARA YOL ARKADAŞLIĞI SUNUYOR

Yusuf Atılgan'ı henüz okumayan kitapseverlere yazara dair rehberlik ediyor bu kitap. Atılgan için yazılan yazıların bir araya getirilmesiyle oluşan bu çalışma pek çok açıdan önemlidir. Edebiyatımızda öne çıkan isimlerinden olan Yusuf Atılgan, yaşamı boyunca dört kitap yazmış olsa da onun değeri her zaman bilinmiştir.

ÖDÜL KAZANDI, GENİŞ KİTLELERCE TANINDI

Bu yarışmada, Evdeki adlı hikâyesiyle birinci, Kümesin Ötesi ile yedinci oldu. Kendisiyle özdeşleşen Aylak Adam'la da 1958 Yunus Nadi Roman Ödülü’nde ikincilik aldı. Bu süreçte geniş kitlelerce tanınmaya başladı.

Yusuf Atılgan ilk eserlerini verdiğinde edebiyat çevrelerinden pek de iyi karşılanmadı. Bireyin iç dünyasındaki yalnızlığını, cinselliği ele alış biçimi, taşta ve kentli insanını aynı yalnızlık potasında eritmesi onu biraz yukarıya çekti. Fakat daha sonraki dönemlerde kaleme aldığı kitapları yayınladığında bu sefer dikkatleri üzerine çekmeye başardı Yusuf Atılgan...

EVDEKİ HİKAYESİ ÖDÜL ALDI

Yusuf Atılgan, 1954’te Ziya Atılgan ve Nevzat Çorum maslahlarıyla yazdığı 2 hikâyesiyle Tercüman'ın hikâye yarışmasına katıldı.

Usta kalem okunası romanlar yazdı bunun yanında gazetelere gönderdiği öykülerle de biliniyordu. İşte gazetede yayınlanan Evdeki hikayesi ve o gün gazetenin sürmanşetinde yer alan haber...

BAŞUCU KİTABI

1959 yılından beri Yusuf Atılgan üzerine yazılan yazılardan oluşan bu kitabı okumanızı öneriyoruz. Zira bir başucu özelliğinde olan kitapta yazara dair pek çok detayı görecek, hem kendisini hem de edebiyatını yakından tanıyacaksınız.