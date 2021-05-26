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    Cemil Kavukçu öykücülüğüne bakış

    Cemil Kavukçu öykülerinin irdelendiği ve farklı yazarların katkı sunduğu, Cemil Kavukçu Öykücülüğü – Kasabadan Kente Doğru adlı kitap, Günce Yayınları’ndan yayımlandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2021 - 10:41
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    Cemil Kavukçu öykücülüğüne bakış

    Cemil Kavukçu, 1990’ların ikinci yarısından itibaren güçlü çıkışı ve 2000’lerden itibaren ürettiği farklı türde yapıtlarıyla Türk edebiyatının usta yazarları arasında yerini aldı. Sıradan görünen taşra ve kent insanlarını kendine özgü anlatım biçimiyle ele alarak okuru derinden etkiledi ve güçlü öykü geleneğimizin son otuz yılına damgasını vurdu.

    Kavukçu; öykülerinde anlam yükü, çağrışım ve yorum alanlarıyla kurulmuş yalın, özlü ve işlevsel diyalogları aracılığıyla öykü kişilerinin iç dünyalarını açığa vurarak kusursuza yakın bir bileşim yarattı.

    Cemil Kavukçu öykücülüğüne bakış #1

    OKURU HER DAİM DİRİ TUTTU

    Ayrıntılar, belirsizlikler ve yalın dilin çoğalttığı anlam, okuru her daim aktif kıldı ve düşündürdü. Semih Gümüş’ün belirttiği gibi: "Cemil Kavukçu (1951) , Uzak Noktalara Doğru (1995) kitabıyla bambaşka etkilerle gelmişti. Ondaki sıradan dünyaların çarpıcılığı, öykü dilinde yakaladığı apayrı, ayrıksı dilin biricikliği…"

    Cemil Kavukçu öykücülüğüne bakış #2

    "ANLATILMAYANI ANLATIYOR"

    Hiç anlatılmamış insanları el değmemiş ayrıntılarla kurmaca kişilere dönüştürme becerisi, ergenlik döneminin yazılmamış öyküleri Cemil Kavukçu’yu edebiyatımızın gündemine ciddi biçimde getirdi."

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

     

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