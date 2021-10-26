Cinayet romanlarının yazarı Agatha Christie nasıl kayboldu

Ünü İngiliz yazar Agatha Christie, yazdığı polisiye ve cinayet romanlarıyla ünlüdür. Fakat romanları kadar kendisi de gizemli olan yazar, bir gün ansızın ortadan kaybolur.

Agatha Christie, Aralık 1926’da arkasında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolur. Yürütülen geniş çaplı operasyona rağmen ünlü polisiye yazarı bir türlü bulunamaz.

On bir gün sonra bir kaplıca otelinde ortaya çıktığında, kocasının metresinin adını kullandığı öğrenilir.

Ünlü yazar, kayboluşu ve o arada ne yaptığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaz. Bugüne dek bu gizem çözülememiş, o on bir günde yaşananlar hiçbir zaman öğrenilememiştir.

YOL KENARINDA BİR ARABA...

Agatha Christie'nın arabası, bir göletin eknarında terk edilmiş halde bulunur. Öyle ki ünlü yazarın sevenleri, Agatha Christie'nın öldüğünü ve gölete düşerek boğulduğu konusunda neredeyse hemfikir.

Ağaçlara çarpılmış şekilde bulunan arabada, yazarın hiçbir izine rastlanmaz.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Yazarın ortadan kaybolmasıyla adeta yer yerinden oynar. Bazı senaryolara göre; kocasının kendisini aldattığını, başka bir ilişkisinin olduğunu ve bu yüzden kocası yazarı öldürdüğünü ve cesedi de ortadan kaldırdığı söylentileri dilden dile dolaşmaya başlar.

ROMANLARINA BENZEYEN KAYBOLUŞ

Bütün istihbarat ve dedektif elemenlarını harekete geçiren kayboluş hikayesi, tam yazarın kitapları gibidir.

Agatha Christie, tam 11 gün sonra Harrogate'te bir otelde ortaya çıktı. Bir tür unutkanlık yaşadığını duyurdu ve bu olaydan bir daha asla bahsetmedi.

Ölümünden sonra yayınlanan biyografisinde bile bu olaydan oldukça kısaca bahsediliyor, adeta geçiştiriliyordu.

ÖLÜMLE GİDEN SIR...

Agatha Christie’ye yakışan bir hikâye olmuştur aslında. Çünkü o bütün kayboluşların, cinayetlerin ve katillerin en gizemli olanlarını anlatmıştır bizlere. Hayal dünyamızda bu ilginç olaya binlerce senaryo kurup, fikirler üretebiliriz fakat gerçek sırrına hiçbir zaman ulaşamayacağız.

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