Çocuklar için okuma önerileri

Çocuklar yeni kitaplar yayınlanmaya devam ediyor. Sizler için okuma önerileri oluşturduk.

Çocuk edebiyatı ülkemizde genişlemeye devam ediyor. Çocukların keyifle okuyabileceği kitapları, Kitap Ayracı olarak sizler için derledik. Birbirinden eğlenceli ve öğretici kitaplar çocukların zihin dünyasına büyük katkı sunacaktır.

Anneler, babalar...

Sekiz kitaptan oluşan önerilerimizde çocuklarınızı sevindirebilirsiniz. Onlara en büyük hediye "Kitap almaktır" şuurunu aşılayın.

İşte sekiz kitaplık öneri listemiz.

Keyifli okumalar çocuklar...

ORMANDA ALFABE

A'dan Z'ye keyifli bir öykü! Sıradışı tasarımıyla dikkat çeken Ormanda Alfabe, 5 yaş ve üzeri okurlarını ormanda keşfe çıkarıyor. Eğlenceli bir oyun eşliğinde alfabeyi öğrenen çocuklar, yeni kelimelerle tanışıyor.

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Sayfa: 64

TEMBEL HAYVANIN HIZLI MACERASI

Okumayı yeni öğrenen çocuklar için hazırladığı “Küçük Yıldızlar” koleksiyonunda yer alan Tembel Hayvanın Hızlı Macerası, 7 yaş ve üzerindeki öğrencileri, doğanın kucağında, hem gizemli hem de bilgilendirici bir okuma serüvenine davet ediyor.

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Sayfa: 64

FARE İLE DAĞ





Naif öyküsü, stilize resimleri ve farklı tasarımıyla dikkat çeken Fare ile Dağ, 20. yüzyılın en önemli entelektüellerinden Antonio Gramsci’nin, eşine yazdığı 1 Haziran 1931 tarihli mektuptan yola çıkılarak uyarlanmış özel bir kitap.

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Sayfa: 45

ORMANIN KALBİNDEKİ ÇOCUK





Uluslararası çoksatan Çizgili Pijamalı Çocuk'un yazarı John Boyne'dan, masalsı öğelerle bezeli dokunaklı bir roman: Ormanın Kalbindeki Çocuk.

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Sayfa: 208

TİLKİ 8





Yüzyılın en iyi öykücüleri arasında sayılan, Man Booker Ödüllü George Saunders'ın yazdığı Tilki 8, insanın içinde yaşadığı dünyaya yabancılaşma eğilimini irdeleyen ezber bozan bir novella.

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Sayfa: 64

BAŞKA KARDEŞLER

Kardeşlik duygusu üzerine öğretici bir kitap...

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Sayfa: 35

BİLGE KÖPEK DOĞA GEZİSİNDE

Bir aileyi yola getirmenin sırlarını, gelmiş geçmiş en bilge köpekten öğrendiğimiz Bilge Köpek Yeni Evinde’den sonra, Pişi ailesi ve pek tabii ki sevgili dostumuz Bilge Köpek Merlin yeniden aramızda.

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Sayfa: 105

ORMANIN SAKLADIKLARI





Edebiyatımızın yaşayan çınarlarından Hamdullah Köseoğlu’nun yeni romanı Ormanın Sakladıkları, doğa ve insan ilişkisine duyarlı bir yaklaşım sergileyen sürükleyici bir macera.

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Sayfa: 85

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com