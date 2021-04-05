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    Çocuklar için okuma önerileri

    Çocuklar için okuma önerileri

    Çocuklar yeni kitaplar yayınlanmaya devam ediyor. Sizler için okuma önerileri oluşturduk.
    • Özel İçerik
    • 05.04.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 17:56
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    Çocuk edebiyatı ülkemizde genişlemeye devam ediyor. Çocukların keyifle okuyabileceği kitapları, Kitap Ayracı olarak sizler için derledik. Birbirinden eğlenceli ve öğretici kitaplar çocukların zihin dünyasına büyük katkı sunacaktır.

    Anneler, babalar...

    Sekiz kitaptan oluşan önerilerimizde çocuklarınızı sevindirebilirsiniz. Onlara en büyük hediye "Kitap almaktır" şuurunu aşılayın.

    İşte sekiz kitaplık öneri listemiz.

    Keyifli okumalar çocuklar...

    ORMANDA ALFABE

    Çocuklar için okuma önerileri #1

    A'dan Z'ye keyifli bir öykü! Sıradışı tasarımıyla dikkat çeken Ormanda Alfabe, 5 yaş ve üzeri okurlarını ormanda keşfe çıkarıyor. Eğlenceli bir oyun eşliğinde alfabeyi öğrenen çocuklar, yeni kelimelerle tanışıyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 64

    TEMBEL HAYVANIN HIZLI MACERASI

    Çocuklar için okuma önerileri #2

    Okumayı yeni öğrenen çocuklar için hazırladığı “Küçük Yıldızlar” koleksiyonunda yer alan Tembel Hayvanın Hızlı Macerası,  7 yaş ve üzerindeki öğrencileri, doğanın kucağında, hem gizemli hem de bilgilendirici bir okuma serüvenine davet ediyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 64

    FARE İLE DAĞ

    Çocuklar için okuma önerileri #3

     

    Naif öyküsü, stilize resimleri ve farklı tasarımıyla dikkat çeken Fare ile Dağ, 20. yüzyılın en önemli entelektüellerinden Antonio Gramsci’nin, eşine yazdığı 1 Haziran 1931 tarihli mektuptan yola çıkılarak uyarlanmış özel bir kitap.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 45

    ORMANIN KALBİNDEKİ ÇOCUK

    Çocuklar için okuma önerileri #4

    Uluslararası çoksatan Çizgili Pijamalı Çocuk'un yazarı John Boyne'dan, masalsı öğelerle bezeli dokunaklı bir roman: Ormanın Kalbindeki Çocuk.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 208

    TİLKİ 8

    Çocuklar için okuma önerileri #5

    Yüzyılın en iyi öykücüleri arasında sayılan, Man Booker Ödüllü George Saunders'ın yazdığı Tilki 8, insanın içinde yaşadığı dünyaya yabancılaşma eğilimini irdeleyen ezber bozan bir novella.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 64

    BAŞKA KARDEŞLER

    Çocuklar için okuma önerileri #6

    Kardeşlik duygusu üzerine öğretici bir kitap...

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 35

    BİLGE KÖPEK DOĞA GEZİSİNDE

    Çocuklar için okuma önerileri #7

    Bir aileyi yola getirmenin sırlarını, gelmiş geçmiş en bilge köpekten öğrendiğimiz Bilge Köpek Yeni Evinde’den sonra, Pişi ailesi ve pek tabii ki sevgili dostumuz Bilge Köpek Merlin yeniden aramızda.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 105

    ORMANIN SAKLADIKLARI

    Çocuklar için okuma önerileri #8

    Edebiyatımızın yaşayan çınarlarından Hamdullah Köseoğlu’nun yeni romanı Ormanın Sakladıkları, doğa ve insan ilişkisine duyarlı bir yaklaşım sergileyen sürükleyici bir macera.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 85

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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