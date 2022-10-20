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- Çocuklar kangal ırkından bir köpeğin maceralarını çok sevecek: Aşkar
Çocuklar kangal ırkından bir köpeğin maceralarını çok sevecek: Aşkar
- Haber Merkezi
- 20.10.2022 - 14:56
Aşkar, çocuklara okumayı sevdirecek, heyecan dozu yüksek, eğitici, eğlenceli bir macera romanı. Çocukların severek okuyucağı Kaşgar romanı, minik okurlar için tavsiye niteliğinde.
Çocuklar bu kitabı bir solukta okurken Türk Kültür Mirasını ve Milli Değerlerimizi de fark edecekler. Aşkar’ın heyecan verici maceraları çocukların okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olacak.
Sayfa: 232
Kitabın kazanımları ve özellikleri
Kitabın çocuklarda kazandıracağı belli başlı özellikleri var.
İşte o özellikler...
Müfredata uygundur erdemler, değerler ve ders programı kazanımlarını içermektedir. Pedagojik bakımdan ilköğretim öğrencileri için uygundur. 21. Yüzyıl becerilerini içermektedir.
Yazar Rifat Şener
Türkçe becerisi
Türkçe, kelime hazinesi, okuduğunu anlama, yaratıcı okuma, dil becerileri, muhakeme ve problem çözme yeteneği vb. becerilerin kazanımlarını içermektedir.