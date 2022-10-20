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    Çocuklar kangal ırkından bir köpeğin maceralarını çok sevecek: Aşkar

    Rifat Şener'in yazdığı, kangal ırkından bir köpeğin maceralarını konu alan ve çocukların bir solukta okuyacağı bir çocuk romanı: Aşkar...
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 14:56
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    Çocuklar kangal ırkından bir köpeğin maceralarını çok sevecek: Aşkar

    Aşkar, çocuklara okumayı sevdirecek, heyecan dozu yüksek, eğitici, eğlenceli bir macera romanı. Çocukların severek okuyucağı Kaşgar romanı, minik okurlar için tavsiye niteliğinde.

    Çocuklar bu kitabı bir solukta okurken Türk Kültür Mirasını ve Milli Değerlerimizi de fark edecekler. Aşkar’ın heyecan verici maceraları çocukların okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olacak.

    Çocuklar kangal ırkından bir köpeğin maceralarını çok sevecek: Aşkar #1

    Sayfa: 232

    Kitabın kazanımları ve özellikleri

    Kitabın çocuklarda kazandıracağı belli başlı özellikleri var.

    İşte o özellikler...

    Müfredata uygundur erdemler, değerler ve ders programı kazanımlarını içermektedir.  Pedagojik bakımdan ilköğretim öğrencileri için uygundur. 21. Yüzyıl becerilerini içermektedir.

    Çocuklar kangal ırkından bir köpeğin maceralarını çok sevecek: Aşkar #2

    Yazar Rifat Şener

    Türkçe becerisi

    Türkçe, kelime hazinesi, okuduğunu anlama, yaratıcı okuma, dil becerileri, muhakeme ve problem çözme yeteneği vb. becerilerin kazanımlarını içermektedir.


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