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Çocuklar kangal ırkından bir köpeğin maceralarını çok sevecek: Aşkar

Çocuklar kangal ırkından bir köpeğin maceralarını çok sevecek: Aşkar

Rifat Şener'in yazdığı, kangal ırkından bir köpeğin maceralarını konu alan ve çocukların bir solukta okuyacağı bir çocuk romanı: Aşkar...