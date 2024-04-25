Çocuklarda zihinsel ve gelişimsel sorunları anlatan el kitabından çözüm önerileri Otizm de dahil olmak üzere zihinsel veya gelişimsel engelli çocuklarda ve yetişkinlerde zorlayıcı davranışları ele almak için pratik bir el kitabı...Tony Osgoog'un araştırmasından...

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Zorlayıcı davranışlar durup dururken ortaya çıkmaz ve davranışı sergileyen kişi için anlamlıdır. Bu zorlayıcı davranış iletişimsel mi?

Ya da altında ne yatıyor? Bu davranışları ve altında yatan sebepleri daha iyi anlamak ve yönetmek için araştırılıp yazılan Olumlu Davranışsal Destek, şimdi Destek Yayınları etiketiyle Türkiye’de...

Bu kitap, zihinsel/gelişimsel yetersizlikte zorlayıcı davranışlar ile otistik bireyler hakkında erişilebilir, gerçekçi, pratik bilgiler veren eşsiz bir rehber.

Aynı zamanda, zorlayıcı davranışın anlamı, bunları ele alış şeklimiz ve verdiğimiz karşılıklar üzerine daha büyük soruları gündeme getiren sıra dışı bir kaynak...

Otizm tanısı

Tony Osgood bizleri, gelişimsel yetersizlik veya otizm tanısı konmuş kişilerle gerçekten tanışmaya teşvik ediyor. Bu girişimlerimizde özgünlük ve samimiyetin önemini vurguluyor.

Sayfa: 260

Olumlu davranış desteği

Sunduğu tavsiyeler, olumlu davranış desteği olarak adlandırılan uygulama kılavuzuna dayalı pratik bilgiler içeriyor.

Onların hikâyeleri bizimle ilgili değil; bizler onların hikâyesinde küçük karakterleriz sadece.

Genetik temelli

Bugün, otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir.

Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Hem genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır.

Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir ilişkisi yoktur; bu nedenle otizm spektrum bozukluğunu her çeşit toplumda, farklı coğrafyalarda, ırkta ve ailede rastlanmaktadır.

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ergul.tosun@ensonhaber.com