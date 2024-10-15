Çocukları geçmişin bağlarıyla bütünleştiren, 90'lı Yıllarda Çocuk Olmak kitaplarıyla nostaljik bir yolculuk

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Büyüdükçe geçmişimizi özleriz. Yani çocukluğumuzu, oyunlarımızı, arkadaşlıklarımızı...90'lı Yıllarda Çocuk Olmak adlı seri kitaplar, günümüz çocuklarına o dönemin sıcaklığını, dostluğunu anlatıyor. Çocuklarda samimi duygular uyandıran, onları Türkiye'nin 30 yıllık geçmişine götüren bu kitaplarla çocuklarınızın bağlarını güçlendirebilirsiniz.

Anneler, babalar...

Çocuklarınız için üç seri halinde minik okurlara sunulan bu kitapları çocuklarınıza mutlaka okuyun, okutun.

Günümüzde 90'lı ya da 80'li yılları televizyon dizilerinde izleyince o dönemi bazen yaşamak istiyor insan haliyle. Çok gerilere gitmeye gerek yok ama 90'lı yıllar hepimiz için başka bir anlam ifade ediyor.

O yılları yaşayan anne babalar çocuklarına mutlaka bahsediyorlardır; ama bunu kalıcı hale getirmek ancak kalıcı ve öğretici kitaplarla mümkün olur. Bunun için 90'lı Yıllarda Çocuk Olmak kitaplarını tavsiye ediyoruz.

YAĞMURUN KAR TANESİ HAYALLERİ

NOSTALJİK BİR YOLCULUK

Türkiye’nin dört bir yanındaki okuyuculara nostaljik bir yolculuk sunan Yeliz Ağırman Çakmak, doksanlı yılların sıcak, samimi ve büyülü atmosferini bugünün çocuklarına aktaran 10 kitaplık serisi "90'larda Çocuk Olmak, Ağırman Çakmak’ın kendi çocukluk anılarından ilham alarak kaleme aldığı bu seri, doksanların unutulmaz anılarını yeniden canlandırarak bugünün çocuklarına geçmişle tanışma fırsatı sunuyor.

YAĞMUR'UN MANDALİNA KOKAN SINIFI

MAHALLE DOSTLUKLARI, ARKADAŞLIKLARI...

Sadece geçmişe bir özlem değil, aynı zamanda çocuklara değerli sosyal ve duygusal öğretiler sunmayı hedefleyen bu projede Yeliz Ağırman Çakmak, o yılların sade ama anlam dolu hayatını, sokak oyunlarını, mahalle dostluklarını ve aile sıcaklığını bu seride başarıyla resmediyor.

Kitaplar, Yağmur karakteri üzerinden çocuklara değerli mesajlar verirken, aynı zamanda onların hayal gücünü beslemeyi ve öğrenme serüvenlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

YAĞMUR İPUCU PEŞİNDE

YAŞAMLA İLGİLİ DERİN ÖĞRETİLER

Bu seriyle Yeliz Ağırman Çakmak, doksanlı yılların çocukluğuna duyulan özlemi modern çocuklarla buluştururken, okuyucularına nostaljik bir yolculuk sunuyor. Her kitap, çocukların hem eğlenerek okuyabileceği hem de yaşamla ilgili derin öğretiler çıkarabileceği maceralarla dolu.

Seride yer alan her bir kitap, Yağmur isimli küçük bir kızın büyüme serüvenini ve maceralarını konu alıyor. Yağmur’un yaşadığı bu hikâyeler, doksanlı yılların büyülü dünyasına kapı aralarken, çocuklara hem öğretici hem de eğlenceli anlar sunuyor.