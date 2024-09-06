Çok satan, raflardan inmeyen, okurların beğenisini kazanan kitaplar Yayınlandıklarında büyük bir merakla okunan, kitapseverler tarafından beğeniyle karşılanan ve en çok satan kitapları sizler için derledik. Listeye iyice bakın, belki sizin de okuduğunuz kitaplar vardır.

Editör: Ergül Tosun

Türkiye'de çok okunan, sevilen kitaplar her zaman olmuştur. Yayınlandıklarında kitapseverler tarafından çok beğenilen ve çok satan kitapları siz Kitap Ayracı takipçileri için hazırladık. Listede sizin de okuduğunuz kitaplar olabilir.

DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleminden çıkan bu kitap, yayınlandığı günden beri çok okunan bir yapıttır.

Sayfa: 216

REZONANS KANUNU

Sayfa: 206

Pierre Franckh, bu kitapta arzularınızı bloke edebilme potansiyeline sahip iç ve dış etkileri nasıl ortadan kaldıracağınızı, hedeflerinize dair pozitif bir imgelemeyi nasıl yapacağınızı, nasıl güçlü rezonans alanı kuracağınızı, düşünce gücünüz ve hislerinizle hayatınızda olmasını istediğiniz değişiklikleri nasıl elde edeceğinizi anlatıyor.

KALK Bİ DOPAMİN DEMLE

Eğer siz de beyninizin içinde bir karadelik varmış ve ara sıra her şeyi yutuyormuş gibi hissediyorsanız aramıza hoş geldiniz. Tanıştığımıza göre dopaminimizi güzelce demleyip sohbetimize başlayabiliriz.

Sayfa: 152

AVRUPA VE BİZ

Prof. Dr. İlber Ortaylı okuyucuyu karşılaştırmalı bir siyasal, toplumsal ve kültürel tarih gezisine çıkardığı bu eserinde, her zamanki akıcı üslubuyla ezberleri bozuyor, tartışılmaz doğrular olarak görülen pek çok konuda tabuları yıkıyor, hepimizi, yani Avrupa ve Biz’i abartmadan, çarpıtmadan, gizlenmeden gerçeklerle yüzleşmeye çağırıyor.

Sayfa: 256

4 GÜN 3 GECE

Usta romancı Ayşe Kulin, tek mekânda kurguladığı ve dört gün üç gecelik bir zaman dilimini kapsayan romanında, 1960 darbesini, okurunu sıradan görünen ama içinde hiç de sıradan olaylar yaşanmayan bir apartman dairesine konuk ederek anlatıyor. Her ayrıntısı incelikle işlenmiş Dört Gün Üç Gece, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin unutulmaz hadiselerinden birine farklı bir yöntemle, aşkla, ayna tutuyor.

Sayfa: 160

GECE YARISI KÜTÜPHANESİ

Kitapların yaşamı değiştirme gücünü kutlayan, içtenlikle ve mizahla yazılmış, baştan çıkarıcı bir roman.

Sayfa: 296

MÜTHİŞ PSİKOLOJİ

Müthiş Psikoloji ekibinin özenli araştırmalardan sonra yazdığı bu kişisel gelişim kitabını beğendiyseniz ve bu kategoride daha fazla kitap okuyarak hayatınızın yönünü değiştirmek, daha mutlu bir insan olmak istiyorsanız Sevme Kusurları isimli e-kitaba da göz atabilirsiniz.

Sayfa: 176

CÜRET-MEYDAN OKUMA TABULARI

Kişisel gelişim uzmanı ve yazar Esra Ezmeci'nin kitabı da çok satanlar listesinde.

Sayfa: 360

BENİ GÖZÜNÜZDE BÜYÜTMEYİN

Gülse Birsel kitabını şöyle anlatıyor;

"Mutsuz olmak için milyonlarca sebep bulabilirsiniz: Ekonomi, ülkenin hali, küresel ısınma, gelecek kaygısı, iyi dönerin artık çok zor bulunması… Ama gülmek için çok sağlam bir sebep var. Hayattayız. Ve arabesk rap’çiler öyle düşünmese de hayat güzel ve yaşamaya değer! Bu elinizdeki kitap belki de sizin küçük çaplı ve hesaplı terapiniz. Kaybettiğinizi düşündüğünüz, oysa kanepe minderinin arasına kaymış neşeniz. Aklıma gelenlere kendi kendime güleceğime, dedim anlatayım da hep beraber gülelim. O zaman anlatıyorum…"

Sayfa: 208

SALKIM SOKAK NO: 3

Oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın kısa sürede çok okunan kitaplar arasına giren yeni romanı...

Sayfa: 336

ergul.tosun@ensonhaber.com