Filozof Çocuk serisi iki yeni kitapla büyümeye devam ediyor

Çocuklara felsefeyi sevdiren 'Filozof Çocuk' serisi, 21. ve 22. halkalarıyla yine hayatı değişik açılardan sorgulamaya davet ediyor.

Fransız düşünür ve yazar Oscar Brenifier'nin imzasını taşıyan yeni kitaplar, bu kez çocukların dünyasındaki gerçeklik ve yalan duygularına dikkat çekiyor. ''Bir şeyin gerçek olduğunu bilebilir miyiz? Gerçek herkes için aynı mıdır? Yalan söylemek ne işe yarar?'' gibi küçüklerin zihinlerini kurcalayan büyük sorular, serinin Gerçek Nedir? ve Her Zaman Gerçeği Söylemem Gerekir mi? isimli kitaplarının omurgasını oluşturuyor.

Düşünme eylemini çocuklar için eğlenceli bir serüvene dönüştüren Oscar Brenifier, Filozof Çocuk' serisindeki her kitapta üç büyük soruyu, düşüncelerle oynamak ve görünenin arkasına çocuk gözüyle bakmak için masaya yatırıyor.

Keşif dolu kitap

Keşiflerle dolu bu rengarenk başvuru kitaplarını benzer çalışmalardan ayıran en önemli fark ise okurlarına karşı sergilediği 'sorgulama odaklı' tutum oluyor. Hayatı, uçsuz bucaksız büyük bir oyun alanına benzeten Brenifier, yaşama dair ufuk açıcı sorular aracılığıyla taze beyinleri doğru düşünmeye yönlendiriyor.

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Düşünme pratiği

Filozof Çocuk kitapları, kendileriyle, hayatla ve dünyayla ilgili önemli sorular soran tüm çocuklar için benzersiz bir düşünme pratiği sunarken, kalıplaşmış yanıtlar yerine eleştirel olanları tercih eden yetişkinler için de değerli bir kılavuzluk görevi üstleniyor.

Çocuklarla iletişimi güçlendirmek

Çocuklarıyla iletişimini güçlendirmek ve onlarla kaliteli zaman geçirmek isteyen ebeveynler ile sınıf içi etkinliklerine yeni alternatifler katmak isteyen duyarlı öğretmenler için de zengin bir içerik sunan 'Filozof Çocuk serisi, her yaştan okura sorgulamalarla dolu keyifli bir düşünme deneyimi vadediyor.