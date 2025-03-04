Fotoğrafların enerjisiyle geçmiş travmaların ve duygusal blokajların anlatısı: Fotoğraflarla İyileşme Sanatı

Haber Merkezi

Fotoğrafların yalnızca anılarımızı saklayan araçlar olmadığını, aynı zamanda bir şifa kaynağı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bülent Demircioğlu’nun kaleme aldığı Fotoğrafla İyileşme Sanatı, kişisel gelişim ve alternatif şifa tekniklerine ilgi duyan okurlar için eşsiz bir rehber sunuyor.

Bu kitap, fotoğrafların enerjisiyle geçmiş travmaların ve duygusal blokajların nasıl çözülebileceğini anlatıyor. Bilinçaltı teknikleri, meditasyon yöntemleri ve bilimsel rezonans yasalarıyla desteklenen bu yaklaşım, bireylerin hayatlarında dönüştürücü etkiler yaratmalarına yardımcı oluyor.

Bazı fotoğraflara bakınca içimizi huzur kaplar, bazıları ise derin bir melankoliye sürükler bizi. Peki ya fotoğrafların yalnızca anılarımızı değil, duygularımızı ve hatta bedenimizi de dönüştürme gücü olduğunu söylesek?

YEPYENİ BİR ENERJİ ALANI

Bülent Demircioğlu, Fotoğrafla İyileşme Sanatı’nda, geçmişin izlerini taşıyan karelerin nasıl bir şifa aracına dönüşebileceğini anlatıyor. Sadece anılarınıza değil, bilinçaltınıza da dokunan bu çalışmayla travmalarınızı çözebilir, ruhsal yüklerinizden arınabilir ve yepyeni bir enerji alanı yaratabilirsiniz.

Bu kitap, fotoğrafların sıra dışı titreşim gücünü kullanarak hastalıkları, korkuları, bağımlılıkları ve içsel yaraları iyileştirme yöntemlerini adım adım keşfetmenizi sağlıyor.

Eğer geçmişinizle yüzleşmeye, kendinizi keşfetmeye ve yepyeni bir şifa yolculuğuna çıkmaya hazırsanız, şimdi bir fotoğraf seçin ve mucizelerin kapısını aralayın.

Sayfa: 232

KİTAPTA NELER VAR...

Fotoğrafların bilinçaltındaki etkileri, duygusal ve fiziksel iyileşme için fotoğraf teknikleri yanı sıra, geçmiş travmalarla yüzleşme ve serbest bırakma yöntemleri ve aile ilişkilerinde iyileşme, bağımlılıklardan kurtulma çalışmaları; kilo verme, sigarayı bırakma ve stres yönetimi üzerine fotoğraf uygulamaları gibi birçok pratik bilgiye yer veriliyor.