Fransız romancı Honoré de Balzac, 223 yaşında

Fransa ve dünya edebiyatının önde gelen büyük yazarı Honoré de Balzac, 223 yaşında. Yazarın önde gelen eserleri arasında Goriot Baba ve Vadideki Zambak romanları geliyor.

Honoré de Balzac, 1799’da Fransa’nın Tours kentinde doğdu. Kendi adıyla yayımlanan ilk eseri Köylü İsyanı tarihî bir romandı. 1829-30 yıllarında taşra yaşamına yönelen Balzac’ın Tours Papazı ve Eugénie Grandet gibi romanları basıldı.

Buyük romancı Honoré de Balzac, tam 223 yaşında. Yazarı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Honoré de Balzac'ın en önemli eseri ise kuşkusuz Vadideki Zambak romanıdır. Onu izleyen eser ise Goriot Baba'dır..

Usta yazarın hayatından kısa kesitler...

Yapıtlarını büyük bir bütün oluşturacak biçimde üç grupta tasarladı: insan yaşamını ve toplumu yöneten ilkeleri ele alan çözümleyici incelemeler; insan eylemini belirleyen nedenleri ortaya koyan felsefi incelemeler; bu nedenlerin sonuçlarını gösteren töre incelemeleri.

"İnsanlık komedyası"

Bu bakımdan Goriot Baba, gerçekçilik akımının başyapıtı sayılır. Balzac, bu eserlerinin tümüne Dante’yi anıştıran bir başlık koydu: “İnsanlık Komedyası”. Balzac, 1850’de Paris’te öldüğü zaman, ardında 85’i tamamlanmış, 50’si taslak halinde kalmış roman ve 2 000’i aşkın roman karakteri bırakmıştı.

Balcaz, 18 Ağustos 1850'de hayatını kaybetti.