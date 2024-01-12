Hafta sonu için üç kitap önerisi Hafta sonunu kitap okuyarak geçirmek isteyen kitapseverler için üç yeni eseri tavsiye ediyoruz. Yeni yılda yeni okumalar için önerdiğimiz kitaplara mutlaka göz atın.

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Ocak ayının birinci haftasını geride bırakmak üzereyiz. Yapı Kredi Yayınları etiketiyle yayınlanan üç yeni kitabı siz okurlara tavsiye ediyoruz.

İşte o kitaplar...

Kayıtsız Adam

Bu gençlik yapıtında, karşımıza çıkacak son derece Proustvari izlekler ve sözler bizi hem eğlendirecek hem de merak içinde bırakacaktır. Bunların arasında, astım krizlerini, cattleyaları, Opera’yı, özellikle de halihazırda Swann’ın Bir Aşkı’nda ve Kayıp Zamanın İzinde'nin anlatıcısının Guermantes Düşesi ve Albertine’in duygularına dair çözümlemesinde geliştirilecek olan aşkın billurlaşması üzerine bir incelemeyi sayabiliriz.

Sayfa: 48

Bjørn Hansen’e Dair Üçüncü ve Son Roman

Dag Solstad külliyatının en önemli parçalarından birini oluşturan Bjørn Hansen üçlemesi unutulmaz bir finalle sona eriyor.

Sayfa: 80

Kayayı Delen İncir

Kayayı Delen İncir, 12 Eylül öncesi ve sonrası öne çıkan sorunlar ve duyarlıklar gereği, şairin önceki hiçbir kitabında rastlanmayacak ölçüde yüklü bir toplumsal içeriğe sahiptir.

Ancak dönemin şairlerinden farklı olarak Turgut Uyar bunu şiir dilinden, estetik yaklaşımından ödün vermeden, yani şiirini slogan söyleyişe alet etmeden gerçekleştirmiştir. Birey olarak yine yalnızdır, çıkışsızdır ama bireysel kurtuluşu toplumsal kurtuluşta gören bir bilince her zaman sahiptir.

Uyar’ın bütün şiirlerini kapsayan Büyük Saat kitabı içinde yer alan Kayayı Delen İncir herhangi bir değişiklik olmadan yayına hazırlandı. Ayrıca, şairin kitap dosyasını hazırlarken yaptığı karton kapak bu baskının kapak görseli oldu.

Sayfa: 80

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