Havalar soğuk, dışarısı kar, odalar ılık ılık; içinizi ısıtacak okuma önerileri

Ergül Tosun

Havalar soğuk, dışarıda kar.. Odalar ılık ılık...Battaniye, kitap ve kahve... Bu yüzden siz okurlarımıza bu günlerde okunabilecek kitaplar hazırladık.

Hafta sonu keyfinize ortak olmak için...

İyi okumalar diliyoruz...

KUKLALARIN YAŞAMINDA

Kuklaların Yaşamında, olağanüstü robotların dünyasında son derece eğlenceli ve heyecan verici bir yolculuk. Buradaki karakterler çok canlı ve hikâye, aşk denen duygunun insanların dünyasının çok ötesine uzandığını kanıtlıyor.

KAYIP YARIM

Kayıp Yarım; 2020’de The New York Times, The Washington Post, NPR, People, Time, Vanity Fair, Glamour tarafından yılın kitapları arasında ilan edildi. Barack Obama’nın okuma listesindeydi. The New York Timesokurları tarafından 21. yüzyılın en iyi kitapları arasında gösterildi

ÇAKIR ZAMANLAR

Ödüllü oyuncu ve yazar Nilüfer Açıkalın’dan “büyü bozan”, ânı dörtnala ölümsüz kılan bir öykü kitabı: Çakır Zamanlar...

KADIN MASKELERİ

Dönemin yoğun eril ve modernist görüşlerinin arasında, kadınların yakın zamana kadar tekinsiz görülen şamanik güçlerini ve ruh göçünü yücelten, edebiyatın köklerinden çıkardığı mitlerle çarpıcı bir çağdaş anlatı ören Ençi’den, dünyanın ilk romanı olarak kabul edilen Genji’nin Hikâyesi’ni de yansılayan eşsiz bir yapıt.

JAPON PERİ MASALLARI

Yei Theodora Ozaki, Japon halk masallarını derleyip İngilizceye çevirerek Japon kültürünün Batı’da tanınmasında en az Lafcadio Hearn kadar etkili olmuş bir isim. Ozaki’nin en ünlü eseri Japon Peri Masalları ise bu kapsamda Batı dillerine çevrilmiş en detaylı derlemelerden biri.

MEDEYA VE ÇOCUKLARI

Modern Rus edebiyatının en çok okunan ödüllü yazarlarından Lyudmila Ulitskaya, eserlerinde çoğunlukla dini ve etnik hoşgörüye, Sovyet kültüründeki aydınların sorunlarına, kadınların toplumdaki yeni cinsiyet rollerini nasıl şekillendirdiğine ve gündelik hayata değiniyor.

HATIRLA

Hatırla, hep yaşayan eşsiz bir anlatı şöleni olarak kalacak belleklerinizde. Sokaklarda bir kadın gönlünce dans edebilsin diye...

GÖLGE

İstanbul’da bir maymun katliamından kaçmayı başaran Leylifer ile halat üzerinde büyümüş bir ip cambazının destansı anlatısı...

YAŞANACAK BİR YER OLSUN

Yaşanacak Bir Yer Olsun, hem gerçekten yaşamaya cesaret etmenin hem de bundan kaçışın romanı. Her adımda, her cümlede daha derin bir anlam keşfedeceksiniz.

YOL AŞKI-YÜRÜMENİN TARİHİ

Eğlenceli olduğu kadar sorgulatan bir kitap olan Yol Aşkı, yürüyüşçülerin izlediği tarihi, siyasi ve felsefi yolları yeniden keşfetmemizin kapılarını açıyor.