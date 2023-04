İş dünyasındakiler için rehber ve okunası bir kitap: Çemberi Kırın 2022 yılında yurt dışında Break Free From Your Hamster Wheel: Your Travel Itınerary to Professional Fulfilment adıyla İngilizce yayınlanan kitap, şimdi de Çemberi Kırın: Kariyer Yolculuğu adıyla Türk okurlarla buluşuyor ve iş dünyasında kariyeri çizmenin ipuçlarını öğretiyor.

Hülya Kurt, Çemberi Kırın kitabı ile iş dünyasındaki insanlara bir rehber ve yol haritalarını çizmede yardımcı bir kitap sunuyor. Yazardan Direkt Yayınevi'nden çıkan ve Kariyer Yolculuğu alt başlığı taşıyan eser; kurum değiştirmek isteyen, kurumlarında memnun olan veya tamamen alan değiştirmek isteyen herkes için bir klavuz niteliğinde. Hülya Kurt'un; iş hayatının tüm ayrıntılarını deneyimle bilen biri olarak iş dünyasındaki kişiler için kaynak niteliğinde hazırladığı kitabı Çemberi Kırın Yazardan Direkt Yayınevi'nden çıktı. Kariyer Yolculuğu alt başlığını taşıyan eserde Kurt, iş yaşamında değişiklik yapmak, yükselmek veya sektör değiştirmek isteyenlerin aklındaki tüm soruları cevaplıyor. İş yaşamının sıkıcı olmak zorunda olmadığının, insanın kendine uygun bir işe atıldığı zaman ne kadar mutlu olabileceğinin altını çiziyor. Hülya Kurt, Çemberi Kırın kitabında didaktik bir üsluptan uzak duruyor ve sadece gündelik sorumluluklara odaklanmıyor. Rehber bir kitap Bunun yanında insanın kariyer hayatında nasıl bir yol izleyebileceğini, çeşitli alıştırma ve etkinliklerle destekliyor. İş hayatındaki tüm sıkıntıları, yaşanan stresi, kaygıyı, monotonluk hissini ve daha pek çok unsuru derinlemesine ele alıp neler yapılabileceğinin bir yol haritasını oluşturuyor. Kitaptan bir bölüm; "Bu bir süreçtir..." "Bu bir süreçtir, kimine göre daha uzun, kimine göre daha kısa sürebilir. İnişler ve çıkışlar olabilir. Bir tünel gibi karanlık olabilir ve sonunda bir ışık parıltısı görürsünüz, bu yüzden hangi yöne gideceğinize karar vermeniz gerekir. Bir trende olduğunuzu ve yolculuğa başladığınızı düşünün. Bu yolculuğun bir varış̧ noktası yok, tren nereye gidecek? Raydan çıkacak mı? Elbette, hedefinizden emin değilseniz treniniz raydan çıkacaktır. Hedef belirlendikten sonra, oraya ulaşmanın yolu bulunabilir. Nasıl mı? Adım adım, hareketsiz kalmadan. Çünkü değişim, ancak harekete geçerseniz gelir. Unutmayın, profesyonel hayatınızın sürücü koltuğunda siz varsınız. "