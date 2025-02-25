İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

AA

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) yeni prodüksiyonu "La Traviata" 26-27 Şubat'ta, "Don Giovanni" operası ise 1 Mart'ta sahnelenecek.

AKM Tiyatro Salonu'nda 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Esaretin Bedeli", 2 Mart'ta "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından 25 Şubat-1 Mart arasında Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Lysistrata", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Bir Gün Eksik Bir Gün Fazla" oyunu, Üsküdar Stüdyo Sahne'de aynı tarihlerde "Bir Ruhun Hikayesi", Üsküdar Tekel Sahne'de "Meddah ve Cellat" oynanacak. Garibaldi Salon 2'de de 27 Şubat-2 Mart'ta "Hepyek" oyunu gösterilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları 26-28 Şubat'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Fosforlu Cevriye" müzikalini, Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Yenilmez" oyununu seyircilerin beğenisine sunacak.

Maximum Uniq Hall'de bugün ve yarın "Kel Diva", 26 Şubat'ta "Gurur ve Önyargı" ile "Babam Gibi Bir Baba Olmayı Çok İsterdim", 27 Şubat'ta "Drakula", 28 Şubat'ta "Chaplin" oyunu sahnelenecek.

KONSERLER

AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda 1 Mart'taki "Barış Manço & Cem Karaca" konserinde İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, iki çağdaş halk ozanının hafızalarda yer etmiş şarkılarından oluşan repertuvarı seslendirecek.

İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu 26 Şubat'ta "Asitane Meşkleri" konserini, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu yarın "Ergün Şenlendirici Anma Konseri"ni AKM'de icra edecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konseri de 28 Şubat'ta AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) 25 Şubat'ta CRR Senfoni Orkestrası, 28 Şubat'ta ise CRR Caz Orkestrası konser verecek.

SERGİLER

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan ve Andy Warhol'a adanan "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi 4 Mayıs'a kadar AKM Müzik Platformu'nda, "Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi" de AKM Çok Amaçlı Salon'da 23 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Amerikalı sanatçı, yazar ve küratör Jason Stopa'nın Türkiye'deki ilk sergisi "Interior Monument", 1 Mart'a kadar Sevil Dolmacı Galeri'de görülebilecek.

"Ayna: Anadolu Göğünün İpek Mahyası" sergisi, Vakıf Katılım tarafından hayata geçirilen Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde 10 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay'ın "Tak Takıştır Yap Yakıştır" adlı sergisi, Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu'nda 25 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in göç, hafıza, hatıra ve bellek kavramlarına odaklandığı "Kayıp Alfabe" sergisi, Artİstanbul Feshane'de 20 Temmuz'a kadar izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 1,5 milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkiye yer verdiği "Renklerin Yolculuğu" sergisi, 25 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de izlenebilecek.

Meşher, 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisini, 13 Temmuz'a kadar sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.