Jeneva Rose'nun sürükleyici ve elinizden bırakamayacağınız romanı: Kusursuz Evlilik

Haber Merkezi

Kusursuz evlilik üzerinde çok konuşulabilecek, birçok fikir çatışması yaratabilecek bir konu olmakla birlikte, insanlar tarafından en önemsenen konulardan da birisi. Çok satan onlarca kişisel gelişim veya psikoloji kitaplarının içinde mutlaka ideal eş, ideal evlilik gibi konularla karşılaşıyoruz. Bu popülerlikten kurgusal sanat eserleri de nasibini alıyor ve ortaya kusursuz bir evlilik üzerine tasarlanmış çok sayıda sinema, tiyatro ve roman çıkıyor.

Okurunu şaşırtan finali, samimi dili ve akıcı anlatımı ile türün severleri için bir solukta okunacak bir polisiye-gerilim olarak raflardaki yerini alıyor.

Birçok yayınevi tarafından reddedilen Kusursuz Evlilik, yazar Jeneva Rose’un kendine ve romanına olan inancı sayesinde okuruyla buluştu ve tüm dünyada çok satanların arasına girmeyi başardı.

KİTAP NE ANLATIYOR

Sarah Morgan, bu hayatta istediği her şeye kavuşmuş, 33 yaşında şirkette ortaklığa yükselmiş başarılı ve güçlü bir savunma avukatıdır. Hayatı, planları doğrultusunda mükemmel devam etmektedir. Ne var ki aynı şey kocası için hayat o denli tozpembe değildir.

Kocası Adam, senelerdir ortaya elle konulur bir eser çıkaramayan ve kendini başarısız olarak gören bir yazardır. Çiftin evlilikleri Adam’a göre karısının sürekli çalışmasından dolayı zedelenmeye başlar çünkü Adam kendini çok yalnız hisseder.

Teselliyi başka kollarda arayan Adam kendini gözlerden uzak dağ evinde Kelly Summers ile yaşadığı tutkulu aşka bırakır. Fakat bir gün beklenmedik bir şey olur ve sevgilisi Kelly ölü bulunur.

Sayfa: 360

MASUMİYET KAVRAMI

Tüm oklar Adam’ı gösterir ve baş şüpheli olarak tutuklanmasına neden olur. Sarah ise kendini bir anda metresini öldürmekle suçlanan kocasının avukatlığını yaparken bulur. Bu karmaşık durum herkesin sırlarını açığa çıkarır ve masumiyet kavramının sorgulandığı bir polisiye başlar: Adam suçlu mudur yoksa masum mu?

Yazar Jeneva Rose

KİTAP HAKKINDA YORUMLAR

"Kusursuz Evlilik, elinizden düşüremeyeceğiniz kadar sürükleyici, uykunuzu kaçıracak kadar merak uyandırıcı.

Hızlı temposu, çarpıcı üslubu ve şaşırtıcı olay örgüsüyle Jeneva Rose, polisiye dünyasında yeni bir soluk."

Samantha Downing-Yazar ve eleştirmen