Petrol
90.15
0.13%
Euro
18.2917
-0.20%
Dolar
18.5905
0.03%
Altın
982.04
-0.55%
Borsa
3854
0.33%
Bitcoin
362.467
-1.72%
BTXN Coin
9.17
-2.96%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Kahramanmaraş Kitap Fuarı'na dört günde ziyaretçi rekoru

    Anadolu’nun en büyüğü Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'ı 4 günde yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 09:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş Kitap Fuarı'na dört günde ziyaretçi rekoru

    Kahramanmaraş'ta düzenlenen 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı; Türk edebiyatının nabzını tutmaya devam ediyor. 14 Ekim Cuma günü onur konuğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un teşrifleriyle edebiyat dostlarına kapılarını açan dev organizasyon ziyaretçi rekoru kırdı.

    210 yayınevi, 350 yazar ve şairi kitapseverlerle buluştururan 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, 4 günde yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

    Edebiyatın Kalbi "Edebiyatın Başkentinde" atıyor

    Türk edebiyatının birçok önemli ismine ev sahipliği yapan ve “Edebiyatın Başkenti” unvanıyla bilenen Kahramanmaraş’ın dev organizasyonunda, abide şahsiyetler de düzenlenen panellerde yad ediliyor.
    Kahramanmaraş Kitap Fuarı na dört günde ziyaretçi rekoru #1
    Kahramanmaraş Kitap Fuarı na dört günde ziyaretçi rekoru #2

    Kahramanmaraş Kitap Fuarı na dört günde ziyaretçi rekoru #3

    23 Ekim'e kadar açık

    Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay’dan oluşan Yedi Güzel Adam’ın yanı sıra Necip Fazıl Kısakürek, Âşık Mahzuni Şerif, Bahaeddin Karakoç, Abdurrahim Karakoç, Mevlana İdris Zengin gibi isimlerin şehrinde gerçekleşen organizasyon bu yıl Sezai Karakoç’a Saygıyla temasında düzenleniyor. Fuar 23 Ekim Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.


    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı
    Gündem

    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı

    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 18 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 18 Ekim 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir