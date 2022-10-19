Kahramanmaraş Kitap Fuarı'na dört günde ziyaretçi rekoru

Anadolu’nun en büyüğü Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'ı 4 günde yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı; Türk edebiyatının nabzını tutmaya devam ediyor. 14 Ekim Cuma günü onur konuğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un teşrifleriyle edebiyat dostlarına kapılarını açan dev organizasyon ziyaretçi rekoru kırdı.

210 yayınevi, 350 yazar ve şairi kitapseverlerle buluştururan 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, 4 günde yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.