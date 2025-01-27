Kararsız okurlar için üç kitaptan oluşan okuma önerisi

Ergül Tosun

Bugün 27 Ocak Pazartesi 2025... Ocak ayının son haftasındayız ve siz okurlarımız için yeni çıkan kitaplardan okuma önerileri hazırladık.

İşte üç kitaptan oluşan önerilerimiz...

GECE YARISI MAVİSİ

Sayfa: 112

2023 yılında son öykü kitabı Akim Sevgilim ile aramızdan ayrılan Füruzan, Gece Yarısı Mavisi adı altında ilk kez kitaplaşan öyküleriyle edebiyatımızda yarattığı “Füruzan olayı”nı tamamlıyor.

HANİ SENİNLE SUSAR, YÜRÜR VE SUSARDIK

Sayfa: 192

Hani Seninle Susar, Yürür ve Susardık, Behçet Necatigil ile Tahir Alangu’nun 1933-1953 yılları arasındaki yazışmalarından oluşuyor.

GÖÇEBELER DÜNYAMIZI ŞEKİLLENDİREN GEZGİNLER

Sayfa: 280

Göçebeler yerleşik toplumlar ile gezgin toplumlar arasındaki dönüştürücü ve çoğu kez kanlı ilişkinin binlerce yıllık tarihini inceliyor. Anthony Sattin, bu iki farklı yaşam tarzının sıklıkla göz ardı edilmiş ve birbirinden ayrılmaz bağlantılarını açıklarken, insanlığın uygarlık macerasına benzersiz bir bakış sunuyor.