“Suikast Olmasaydı” raflarda: Çiğdem Aldatmaz’dan tarihi değiştiren ölümlere eleştirel bakış

Yazar ve editör Çiğdem Aldatmaz’ın yeni kitabı Suikast Olmasaydı, Masa Kitap etiketiyle okurla buluştu.

“BİR TETİK SESİ TOPLUMLARIN KADERİNİ DEĞİŞTİRİR”

Kitap, Julius Caesar’dan Malcolm X’e, John F. Kennedy’den Indira Gandhi’ye, Uğur Mumcu’dan Marielle Franco’ya uzanan 20 suikast hikâyesini merkeze alarak, bireysel ölümlerin ötesinde toplumsal bellekte açtığı yaraları sorguluyor.

Aldatmaz, kitabında suikastları yalnızca tarihsel olaylar olarak değil, düşünceyi, ideali ve umudu hedef alan kırılma anları olarak ele alıyor. “Bir tetik sesi yalnızca bir yaşamı değil, toplumların kaderini de değiştirir” yaklaşımıyla kaleme alınan eser, okuru “Ya bu suikast olmasaydı?” sorusuyla yüzleştiriyor.

ŞİDDETİN DEĞİL DİYALOĞUN EGEMEN OLDUĞU BİR GELECEK

Kitabın önsözünde Aldatmaz, suikast biyografilerinin kolektif belleğin vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkat çekerek, yazının etik bir sorumluluk taşıdığını vurguluyor. Yazara göre suikast düşünceyi susturma girişimiyse, yazı o düşüncenin yeniden dolaşıma girmesinin en güçlü aracı.

Suikast Olmasaydı, siyasi şiddetin tarihte yarattığı kopuşları edebi bir dille ele alırken, özgür düşüncenin, toplumsal adaletin ve demokratik değerlerin vazgeçilmezliğini de hatırlatıyor. Kitap, yalnızca geçmişin acılarını değil, şiddetin değil diyaloğun egemen olduğu bir geleceğin mümkünlüğünü de okurun önüne koyuyor.

ÇİĞDEM ALDATMAZ KİMDİR?

Çiğdem Aldatmaz, 1982 İstanbul doğumludur. Trakya Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunudur. Öğrencilik yıllarında stajyer muhabirlik görevlerinde bulundu. İnkılap, Epsilon, Everest, Mediacat ve Doğan Kitap gibi yayınevlerinde çalıştı.

Dergi ve gazetelere kitap eleştirileri yazdı. Habertürk TV’de yayımlanan “Geçmişin İzinde” belgeselinin metin yazarıdır.

Editörlüğünü yaptığı kitapların yanı sıra hikâyeleri Notos, Rağmen, Karahindiba, Öykü Gazetesi, Varlık, Özgür Edebiyat, Seksenlerde Çocuk Olmak, Bozcaada Öyküleri ve Doksanlar Kitabı gibi mecralarda yayımlandı.

Aynada Yeni Bir Kadın yayımlanmış ilk öykü kitabıdır.

Elli Kelime: Yardımcı Ailesinin Yassıada Hikâyesi ilk biyografi kitabıdır.

Yusuf Atılgan: Bir Rüyanın İzinden (biyografik roman), Sem (öykü), Nakkaşın Sırrı (roman), Sessiz Bahçelerde Ben Varım (öykü), Yazarların Gizli Yaşamları (derleme) yayımlanan diğer kitaplarıdır.