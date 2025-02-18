Karla kaplı İshak Paşa Sarayı gün batımı manzarasıyla fotoğrafçıları çekiyor

AA

UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, doğusu ve güneyi sarp kayalıklarla çevrili bir tepenin üzerinde bulunuyor.

Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen ve ihtişamlı yapısıyla dikkati çeken İshak Paşa Sarayı; Osmanlı, Selçuklu ile Barok ve Rokoko mimarilerinden izler taşıyor.

Yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları bulunan tarihi yapı, her dönem yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR

Son günlerde etkili kar yağışıyla çevresi beyaza bürünen saray bölgesinde, havanın açık olduğu dönemlerde eşsiz gün batımı manzarası oluşuyor.

Çevresi karla kaplı tarihi sarayı, eşsiz gün batımı manzarasında karelerine yansıtmak isteyen çok sayıda fotoğraf tutkunu da son günlerde bölgeye rağbet gösteriyor.

"GÜZEL FOTOĞRAFLAR ÇEKİYORUZ"

İstanbul'dan gelen fotoğrafçılardan Filiz Parlakkılıç, bölgeyi ilk kez ziyaret ettiğini ve tarihi yapının mimarisinden etkilendiğini söyledi.

Soğuk havaya rağmen geziden keyif aldığını ifade eden Parlakkılıç, "Gün batımıyla ilgili güzel fotoğraflar çektik. Manzara muhteşem, fotoğraf çekmek çok güzel" dedi.

Mersin'den gelen Metin Gönden ise fotoğrafçılığı hobi olarak yaptığını, Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı başta olmak üzere tarihi ve doğal güzellikleri çok beğendiğini dile getirdi.

"NEFES KESİCİ MANZARA VAR"

Figen Gündüz de Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezip fotoğrafladığını anlatarak şöyle dedi:

"İlk defa Ağrı'ya geldim. İshak Paşa Sarayı'nın fotoğraflarını çekiyoruz. Çok güzel ve nefes kesici bir manzara var. Daha uzun soluklu gelip burada kalmak istiyorum. Hava soğuk ama bu güzelliği fotoğraflamak için buradayız. Güzel fotoğraflar çektim diye düşünüyorum."

"İYİ Kİ GELMİŞİZ"

Tur rehberlerinden Mahmut Çebi ise son 10 yıldır doğu illerinin çok ciddi şekilde yerli turist ağırlamaya başladığını söyledi.

Geçmişte turizmin yaz aylarında sadece denize indirgendiğine ancak Doğu Ekspresi ile doğu illerine daha çok kişinin gelmeye başladığına işaret eden Çebi, şunları kaydetti: