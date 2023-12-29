Mao Dun Edebiyat Ödülü'nü alan A LAİ'nin Toz Duman Dağılınca romanı Çinli ve ödüllü romancı olan A LAİ'nin Toz Duman Dağılınca kitabı, edebi bir metin ötesinde bir destanının hikayesini anlatıyor.

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Çin’in en itibarlı ödüllerinden Mao Dun Edebiyat Ödülü’nü alan A Lai, başyapıtı sayılan Toz Duman Dağılınca’da Doğu Tibet’in komünizmden önceki son zamanlarını merkeze alan bir 20. yüzyıl destanı sunuyor.

Destanın başkahramanı olan aptal, zengin ve güçlü Maiqi Beyi ile bir Han kadınının oğludur. Herkesin gerçek hayattan bihaber olduğunu düşündüğü bu aptal olağanüstü bir sezgiye sahiptir.

Bütün beylerin tarlalarını haşhaş tohumuyla doldurduğu bir zamanda, topraklarına buğday eken bu aptal küçük efendi sayesinde Maiqiler, afyon arzıyla derinleşen kıtlıktan hiç etkilemez.

Yalanlar ve iktidar hırsı

Tam aksine, buğday ticaretinde söz sahibi olurlar ve aptal efendi ülkedeki ilk sınır pazarını kurar. Nihayet sınırdan malikâneye döndüğünde ise kendini ölümcül bir miras kavgasının içinde bulur. Entrikalar, tuzaklar, büyüler, yalanlar ve iktidar hırsı, zamanı hep olduğu gibi hızla kana bular.

Sayfa: 520

Aptal sahiden aptal mıdır sorusu

Tüm olup bitenlere rağmen şu soru zihinlerde dolaşır roman boyunca: Aptal sahiden de aptal mıdır? Mizahi diliyle modern Çin romanının en özgün temsilcilerinden olan Toz Duman Dağılınca ile aptal sözcüğü yepyeni anlamlar kazanıyor.

A Lai, insan olmanın en temel şartlarını, aptal kahramanına uyanır uyanmaz sordurduğu, cevabı çok kolay gibi duran o iki soruyla bize hatırlatıyor:

Ben kimim?

Neredeyim?

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