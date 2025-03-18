Mehmet Said Aydın'ın on yıllık yolculuğu: Altını Ben Çizdim

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Şiirlerinde ve yazılarında, dilin köklerine doğru inen, sözlükler arasında kaybolup yeniden kendini bulan bir yolculuk var. Mehmet Said Aydın, sadece şiirin değil, okumanın, eleştirinin ve anlamın da peşinde. Onun dizeleri bazen bir kehanet gibi, bazen de geçmişten bugüne fısıldanan bir öğüt gibi okurla buluşuyor. Aydın'ın 2014 ile 2024 arasında kaleme aldığı şiirleri bir araya getiren Altını Ben Çizdim, işte tam da bu yolculuğun bir durağı.

Altını Ben Çizdim (abç) özel ve karanlık bir kitap. Biraz açılır gibi oluyor tekrar kapanarak bitiyor. İlahi çağrı, aşk ve yolculuk, sınırlar ve kayıplar, özlemler –bunlar daha hafif başlangıçlar. Kayıp, yas, hüzün, geri çekilme, öze dönüş, ana hatlara dönen aşk, ana hatalara dönen özne, pişmanlık, tat yitimi, sonluluk hep alıştıra alıştıra.

Bu son dosya diğer dosyaların-kitapların ihtiva ettiği çizgileri daha gevşek bağlarla da olsa muhafaza ediyor, ama bir kopuş isteği de alttan alta ve bence biraz daha kuvvetle seğiriyor; aslında bu kitap tek bir kitap değil, iki buçuk kitap

Sayfa: 96

Kitaptan bir şiirle devam edelim;

hüv’el baki:

geri kalan her şey masivadır.

yağmura edilen dua bütün topraklarda birbirine benzer

atak gibi, göğün dumanı gibi, gibilerin içinden davul sesi

bir gün yağmur yağacak gökten dualarla bunu hatırlayacağız çün.

iki yol var demiştin:

mavi mürekkep, telaş el yazısı, küçük yeşil defter

sana bahçedeki kuyuyu sevdireceğim

serhad’da bak sabahı ettik

nokta.

MEHMET SAİD AYDIN

Mehmet Said 1983'te Diyarbakır'da doğdu; Türk dili ve edebiyatı öğrenimi gördü. Üç şiir kitabı var: Arkadaş Z. Özger İlk Kitap Özel Ödülü’ne layık görülen Kusurlu Bahçe (160. Kilometre, 2011; Everest, 2018; Le Jardin Manqué başlığıyla Fransızcaya çev. Sylvain Cavaillès [Kontr, 2017]), Sokağın Zoru (160. Kilometre, 2014; Everest, 2018) ve Lokman Kasidesi (Everest, 2019). Otobiyografik anlatısı Dedemin Definesi (Edebi Şeyler, 2018) üç dilli Türkçe, Kürtçe, Ermenice olarak yayınlandı. BirGünEvrensel Pazarve Gazete Duvar’da köşe yazıları yazdı, Açık Radyo’da Kürtçe edebiyat ve türkü sosyolojisi üzerine programlar hazırladı, Everest Yayınları’nda Türkçe edebiyat editörlüğü yaptı; el’an senaryo yazmakla uğraşıyor.